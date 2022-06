Mirko Antonucci e Ginevra Lambrischini: perché hanno annullato il matrimonio?

Mirko Antonucci e Ginevra Lambruschi hanno deciso di dirsi addio ad un passo dalle nozze, ma cosa ha spinto la giovane coppia ad annullare il matrimonio?

Doveva essere uno degli eventi più attesi della stagione mondana del gossip italiano, arrivata poco dopo la fine del campionato di serie A durante la quale la Roma ha dato il meglio di sé vedendo primeggiare anche l’attaccante Antonucci.

Il calciatore, dunque, avrebbe dovuto unirsi ben presto il matrimonio alla compagna e madre della sua prima figlia ma tutto è saltato all’improvviso quasi senza una reale specifica motivazione. Infatti, sono sempre più numerosi fan che chiedono alla coppia cosa sia successo davvero in questi giorni.

Annullato il matrimonio di Mirko Antonucci e Ginevra Lambruschi

Durante l’ultimo anno e mezzo i fan hanno avuto modo di vedere la giovane influencer felicemente innamorata del proprio compagno e appagata dalla bellissima vita vissuta al fianco della figlia Sofia, nata nel 2021. Pochi mesi dopo la nascita della bambina, Mirko Antonucci ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio a Ginevra Lambruschi certo del fatto che fosse lei la sua anima gemella.

Non molto tempo prima dell’ora di ufficiale, inoltre, la giovane coppia aveva condiviso una breve vacanza al mare così come dimostrato dalle foto Instagram stories che la Lambruschi aveva condiviso nella sua pagina social prima appunto della notizia ufficiale che riguardava l’annullamento del matrimonio.

Perché Antonucci ha lasciato la compagna a un passo dal sì?

Questa è una delle domande che negli ultimi giorni si sono posti i tifosi della Roma e allo stesso tempo i fan dell’influencer Ginevra Lambruschi. Ad annunciare la cancellazione delle nozze è stata la stessa donna che attraverso la pubblicazione di un messaggio sui social network ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni, per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ‘ex compagno’ a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la priorità è mia figlia Sophie”.

Cosa sia successo davvero tra l’attaccante della Roma e l’influencer attualmente è avvolto dal mistero, alcuni rumors hanno fatto riferimento all’arrivo di una seconda donna ma sia il calciatore che è la Lambruschi attualmente preferiscono mantenere il massimo riserbo sulla vicenda.