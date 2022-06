Miss Vieri, Costanza Caracciolo stupisce i suoi followers con uno scatto in bikini | Sta in formissima

Costanza Caracciolo si è mostrata in bikini in uno scatto che ha fatto incantare tutti i followers per via della sua forma fisica. Ecco la foto.

Impegnata con Christian Vieri, con cui si è sposata nel 2019, una delle wags più famose d’Italia è l’ex velina Costanza Caracciolo.

Nata a Lentini, nel 1990, da bambina dimostra di avere una predisposizione per la danza, cominciando a frequentare varie scuole per poi nel 2007 partecipare al concorso di Fotomodella dell’anno classificandosi seconda.

Costanza Caracciolo e la foto in bikini

Dopo essersi diplomata, nel 2008 prende parte al programma televisivo Veline, vincendo l’edizione assieme a Federica Nargi e avendo la possibilità di diventare la nuova velina bionda di Striscia la notizia.

Sul bancone del tg satirico di Canale 5, presiede per quattro stagioni consecutive, per poi assieme alla Nargi prendere parte alla prima edizione di Pechino Express nella squadre de Le Veline.

Nel corso della sua carriera, ha avuto modo di recitare in alcune pellicole cinematografiche come Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4 e ha presentato su La5 il programma, Le nuove mostre.

In entrambi i casi, è stata nuovamente affiancata dalla sua collega Federica Nargi e la loro coppia è stata elogiata dalla critica per essere una delle migliori mai viste sugli schermi televisivi.

Successivamente partecipa alla versione celebrities di Cuochi e Fiamme per poi diventare una delle concorrenti del game show Red or Black? – Tutto o niente.

Nel 2013 diventa testimonial per Yamamay e partecipa al programma sportivo Deejay Tv – Giù in 60 secondi per poi nel 2015 entrare a far parte del cast fisso de programma Tiki Taka – Il Calcio è il nostro gioco.

Nello stesso anno, torna su Rai 1, in qualità di concorrente per la seconda edizione del programma Si Può fare, per poi prendere parte alla prima stagione di Fatti Unici, spin off di Made in Sud.

Da sempre dalla parte delle donne, per il quale ha partecipato e rappresentato il progetto Tatù Niente Paura contro la violenza sul sesso femminile, nel 2018 è diventata madre di Stella Vieri e nel 2020 mette al mondo la sua seconda figlia Isabel.

Il fisico dell’ex Velina

Costanza e Bobo Vieri si sono sposati nel 2019 nel quartiere di Milano, Affori presso Villa Litta.

La signora Vieri, si è mostrata in un ultimo post pubblicato su Instagram, con addosso un costume da bagno che mette in risalto la sua splendida forma fisica che non fa altro che risaltare la sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

La donna, che ha augurato un buon weekend ai suoi followers, ha ricevuto apprezzamenti da parte di altre donne dello spettacolo come Jo Squillo, Benedetta Mazza e Thais Souza Wiggers.