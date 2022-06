Dalla Turchia richiesta folle per Inzaghi: il club valuta, ma è tensione tra i tifosi

By

Giunge dalla Turchia una richiesta completamente inaspettata per Inzaghi, la situazione è incredibile: i tifosi iniziano a preoccuparsi seriamente.

Il mercato in uscita dell’Inter incomincia a prendere forma, dalla Turchia arriva una richiesta inattesa per Inzaghi che cambia completamente gli scenari futuri.

L’Inter è stata molto attiva in questo mese di giugno per regalare a Simone Inzaghi una rosa ancora più competitiva dello scorso anno cercando di completare la rosa entro l’inizio di stagione con il ritiro estivo previsto per il 6 luglio, che si svolgerà all’interno de la Pinetina ad Appiano Gentile al Suning Training Center.

Un’altra priorità della società da completare entro fine mese è il mercato in uscita. I nerazzurri hanno bisogno di alleggerire la voce ingaggi. In particolare alcuni che sono diventati una zavorra che bloccano il progetto della società per il futuro.

Intanto dalla Turchia giunge la notizia di un interessamento da parte di un club, una richiesta completamente inaspettata per Inzaghi ma che i nerazzurri hanno deciso di valutare.

La stampa estera è sicura: l’affare si concluderà, ecco i dettagli della richiesta

In Turchia non vogliono mollare la presa, il club è deciso nel volersi accaparrare un grandissimo obiettivo di mercato. Le voci si rincorrono e sembrano sempre più certe, tra i tifosi nerazzurri cresce sempre di più la preoccupazione. La richiesta giunta a Inzaghi ha fatto sì che il club iniziasse a valutare la possibilità.

Sono due gli obiettivi del Galatasaray, tutti e due hanno un peso nello scacchiere nerazzurro. Dopo Alexis Sanchez il club turco vuole aggiudicarsi anche Arturo Vidal. L’avventura del calciatore voluto fortemente nel 2020 da Antonio Conte sembra giunto ai titoli di coda della sua esperienza a Milano. Una separazione che rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per l’Inter che deve alleggerire gli ingaggi e quello del calciatore è uno tra quelli più ricchi.

Nei giorni scorsi le dichiarazioni dell’allenatore del Boca Juniors, Sebastian Battaglia, avevano fatto ipotizzare un interessamento da parte del club argentino su Arturo Vidal che è corteggiato anche dal Flamengo. Due campionati nei quali il cileno potrebbe ancora dire la sua e avere un ruolo da protagonista.

Recentemente anche un club della Mls si è aggiunto alla lista di squadre che vorrebbero il numero 22 nerazzurro, l’Inter Miami di David Beckham. Il Galatasaray per superare la concorrenza sarebbe pronta a offrire al cileno un contratto milionario, simile a quello percepito con l’Inter.