Momento difficile per Sinisa Mihajlovic: la reazione dei figli alla notizia del ricovero

Sono settimane davvero difficili quelle che sta vivendo Sinisa Mihajlovic, costretto a un nuovo ricovero a seguito del ritorno della malattia nella sua vita.

A rompere il silenzio, così come successo in passato, è stato lo stesso Sinisa Mihajlovic, il quale non ha nascosto nulla fin dal primo minuto circa appunto la sua malattia e la lotta contro la leucemia. I tifosi l’hanno visto scendere in campo in ogni occasione, nonostante il peso della fatica, il tutto per continuare ad essere di supporto ai calciatori del Bologna… scendendo in campo con loro nonostante tutto, anche oggi costretto ad un nuovo ricovero, collegandosi con loro in video conferenza.

Nel corso delle ultime ore, però, a fare il giro del web sono state le dichiarazioni rilasciate dalla figlia dell’allenatore sui social, aprendo il suo cuore a tutti coloro che sono in apprensione per Mihajlovic.

“Un periodo non facile della vita”

Solo pochi giorni fa, dopo le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Bologna, a rompere il silenzio circa quanto sta succedendo nella famiglia Mihajlovic è stata la stessa figlia e social influencer Virginia.

La donna, infatti, nella sua pagina Instagram recentemente ha rilasciato la seguente ed importante dichiarazione: “Sapete bene che sto vivendo un periodo non facile della mia vita. Tanti di voi mi scrivono messaggi bellissimi ogni giorno. Ne ricevo davvero tanti quotidianamente”. Infine: “Altri però sprecano il loro tempo a giudicare, parlare e commentare. Perché vedono che io continuo a pubblicare foto, a essere (seppur non come prima) presente su Instagram. Instagram, oltre che lavoro, è per me svago e spensieratezza. È cercare di mostrarvi e trasmettervi positività che mai mi manca e mai mi mancherà. Perché fa da sempre parte di me e del mio carattere, oggi più che mai”.

LEGGI ANCHE -> Inter – Lukaku chiama la dirigenza: clamoroso retroscena, ecco cos’è successo nelle ultime ore

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Incredibile scossone nello spogliatoio: Zapata finisce male, non è più indispensabile

Mihajlovic in ospedale

Nel corso degli ultimi giorni, a tenere banco nel mondo del web troviamo la notizia riguardane il ricovero in ospedale di Sinisa Mihajlovic, al fine di seguire in modo più dettagliate delle cure ed intervenire in modo preventivo sulla malattia.

A rompere il silenzio, non a caso, la figlia dell’allenatore, Virginia, da poco diventata mamma ha condiviso il seguente messaggio sui social: “Violante io lo so che quando sarai grande ti vanterai di avere un nonno supereroe che ami tantissimo!”.