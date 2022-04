Milan – è scontro anche sul mercato: ecco l’affare d’oro per la svolta scudetto

Il Milan si scontra con una diretta avversaria anche sul mercato: l’obiettivo è veramente strepitoso, la stella di un club europeo che fa gola a tutti!

In casa Milan, oltre che allo scudetto, si pensa già al mercato. I rossoneri hanno puntato un top player bramato da più squadre europee. L’obiettivo è chiaro: portarlo a San Siro.

Il Milan si gioca una grande fetta della sua stagione in questa trama finale di campionato: i rossoneri lotteranno per mantenere il primo posto in classifica che farebbe vincere loro lo scudetto a maggio, il diciannovesimo della storia del club.

Gli occhi, però, sono puntanti anche al mercato e alle occasioni che possono presentarsi.

Milan, i movimenti del mercato rossonero

Mancano poche settimane al termine del campionato, per questo Maldini e Massara stanno pensando già ai movimenti di mercato da attuare su diversi fronti. Il Milan studia i vari profili nei diversi ruoli, tra tutti la difesa. Nel reparto difensivo il nome più caldo è quello di Botman, il colpo tanto atteso. A centrocampo l’addio di Kessié rende necessario un intervento. In particolare nella trequarti, dove l’unico trequartista naturale è Brahim Diaz, che in questa stagione ha avuto un rendimento discontinuo. I nomi caldi per l’attacco sono invece quelli di Origi, in scadenza con il Liverpool, e di Scamacca e Berardi, gli attaccanti del Sassuolo.

La strategia è chiara: terminare la stagione con la conquista del campionato e successivamente chiudere i colpi tanto attesi dai tifosi rossoneri. Uno in particolare farebbe sognare la tifoseria milanista, ma prima deve battere la concorrenza: ecco di chi si tratta.

È sfida sul tempo, la corsa tra le due è già in corso: tutti i dettagli

Il Milan ha puntato gli occhi su un giocatore su cui anche un’altra squadra di Serie A è in pressing. Il calciatore in questione può essere schierato in diverse posizioni: da trequartista, da esterno e eventualmente da falso nove, considerate anche le sue importanti doti fisiche (è alto 1,92 cm).

Il suo contratto è in scadenza nel 2024, ma con la cifra giusta potrebbe lasciare il suo attuale club prima del previsto. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni.

Il calciatore in questione è De Ketelaere, il centrocampista classe 2001 del Brugge. Un giovanissimo che sta stupendo nel campionato belga e che potrebbe diventare un top player del futuro. Il Milan, però, deve superare la concorrenza del Napoli, che ha anch’esso puntato al giovane trequartista.

La sfida scudetto tra Milan e Napoli è aperta anche sul mercato: la corsa per il suo cartellino è iniziata.