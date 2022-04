Inter – Lukaku chiama la dirigenza: clamoroso retroscena, ecco cos’è successo nelle ultime ore

Un clamoroso retroscena è emerso nelle ultime ore riguardo il travagliato possibile ritorno di Lukaku all’Inter. Nessuno si aspettava una mossa simile!

Il ritorno di Lukaku all’Inter sarà uno dei tormentoni di calciomercato della prossima estate. Il belga, intanto, spiazza tutti con un gesto verso la dirigenza nerazzurra.

Romelu Lukaku e l’Inter, una storia d’amore interrotta sul più bello e destinata a far parlare per diversi anni. Il belga ha lasciato i nerazzurri dopo aver vinto lo scudetto da protagonista assoluto: il centravanti ha deciso di tornare al Chelsea dopo due anni passati a Milano. I Blues hanno pagato €115 milioni per riaverlo, ma per ora l’investimento non è stato ripagato sul campo.

Il giocatore sembra un lontano parente dell’attaccante dominante visto in Serie A: in Premier fatica a trovare il ritmo e vede la porta con fatica. Inoltre, dopo la celebre partita contro il Crystal Palace in cui ha toccato solo 7 palloni in 90 minuti (record negativo nella storia del campionato inglese), ha perso posizioni nella gerarchia di Tuchel. L’allenatore tedesco gli preferisce costantemente una falsa punta come Havertz e spesso ha fatto entrare in campo l’ex nerazzurro nei finali di partita.

Quel retroscena incredibile che potrebbe cambiare tutto: ecco cosa c’è dietro

Il bilancio di Lukaku al Chelsea, dunque, è presto fatto: per ora è assolutamente negativo. A gennaio, inoltre, c’è stato un rischio di rottura immediata a causa dell’ormai famosa intervista rilasciata a Sky Sport in cui ha ammesso di sentire la mancanza dell’Inter. La frase che ha fatto infuriare i tifosi dei Blues è stata “Lautaro mi raggiunge qui? No, mi aspetta e torno io a Milano”: queste parole sono state interpretate come un desiderio di tornare immediatamente a vestire la maglia nerazzurra.

Dopo un chiarimento fra il giocatore e la dirigenza, è tornato il sereno fra le parti. Tuttavia, il rendimento sul campo continua ad essere altalenante. Inoltre, le voci di mercato non cennano a placarsi: se il suo ritorno all’Inter pareva fantasia, ora sta diventando un’ipotesi.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Lukaku avrebbe avuto un contatto diretto con Marotta e Ausilio chiedendo loro di tornare a Milano. Una serie di sms il cui contenuto sarebbe stato riportato da alcune fonti molti vicine all’ambiente e che conterrebbero quasi un’offerta di rientro. La risposta della dirigenza è stata chiara: non è impossibile, ma ci sono delle complicazioni.

Al momento l’Inter non dispone delle possibilità economiche per riacquistare Lukaku in estate. Un suo ritorno, infatti, potrebbe avvenire solamente in prestito e il giocatore dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio (cosa che, secondo altre indiscrezioni, il belga sarebbe disposto a fare pur di tornare). Tuttavia, la dirigenza nerazzurra avrebbe atri piani per l’attacco del futuro, dato che il grande obiettivo è Gianluca Scamacca.

Ad ora, dunque, il ritorno di Lukaku è alquanto improbabile, anche se non impossibile. Tutto dipenderà dalle intenzioni di Inter e Chelsea: il club londinese, infatti, non vorrebbe “bruciare” un investimento da €115 milioni.