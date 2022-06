Mondiali in Quatar, regola rigidissima per i calciatori che rischiano anche il carcere: svelato il perché

Tutto pronto per l’avvio dei Mondiali che si terranno nel Qatar, qui dove sono già state stabilite delle regole super rigide per i giocatori che sei infrante rischiano anche una pena da scontare in carcere.

Cresce sempre di più la trepidante attesa di vedere disputare i Mondiali di calcio che in Qatar, in vista del quale gli atleti delle varie nazionali hanno già avviato la preparazione atletica per scendere in campo nel tentativo di conquistare l’ambita Coppa del Mondo.

Inoltre, sembrerebbe che si è già cominciata anche la gestione interna per il governo del Qatar si è già cominciata in vista di una lunga serie di divieti che saranno imposti ai cacciatori delle varie nazionali che dovranno seguire in modo rigido dato che per loro è prevista anche una pena da scontare in carcere qualora l’obbligo venisse meno.

Mondiali del Qatar, in arrivo i primi divieti

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, già da tempo sono ufficialmente cominciati i preparativi per accogliere i Mondiali del 2022 in Qatar, dopo aver stabilito chi è rientrato all’interno delle qualificazioni chi invece è rimasto fuori come nel caso dell’Italia campione d’Europa esclusa per la seconda volta dalla Coppa del Mondo.

Recentemente, inoltre, è stata anche ufficializzata la data durante la quale si terrà il torneo dedicato alle nazioni di tutto il mondo il quale si disputerà tra il 21 novembre e il 18 dicembre nel 2022. Allo stesso tempo dalla nazione del Qatar fanno sapere che sono già pronte le rigide regole previste per i giocatori delle varie nazionali e che dovranno seguire durante il loro periodo di permanenza nel paese dove sono ospiti per l’evento.

Sesso ufficialmente bandito in Qatar

Ebbene sì, nel corso delle ultime ore i Daily Star ha ufficializzato l’imminente arrivo delle prime regole che verranno imposte ai giocatori che prenderanno parte ai Mondiali di Calcio in Qatar, le quali dovranno essere osservate in modo rigido e severo se non si vuole imbattere in una pena carceraria.

Infatti, secondo quanto reso noto anche da fanpage una fonte della polizia in relazione al divieto di rapporti intimi se non sposati ha rilasciato la seguente dichiarazione: ““Il sesso è fuori dalle cose che si possono fare, a meno che tu non sia sposato, e dunque marito e moglie. Sicuramente non ci saranno avventure di una notte in questo torneo. Esiste essenzialmente un divieto di sesso in atto ai Mondiali di quest’anno per la prima volta in assoluto. I fan devono essere preparati”.