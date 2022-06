By

Il sogno dei tifosi nerazzurri rischia di infrangersi ancor prima di realizzarsi: il possibile addio del giocatore sta sconvolgendo tutti.

I tifosi dell’Inter stanno sognando ad occhi aperti grazie al calciomercato ma l’addio imprevisto del giocatore simbolo rischia di spezzare il sogno ancor prima che possa realizzarsi.



Il calciomercato dell’Inter sta andando come meglio i tifosi non potevano sognare.

Il club nerazzurro, dopo la cocente delusione del secondo posto in campionato alle spalle del Milan, si stanno muovendo con largo anticipo sulle dirette concorrenti per garantire a Simone Inzaghi una rosa di alto livello.

I nomi accostati o già vicini al passaggio in nerazzurro sono diversi e riguardano tutti i reparti dalla porta all’attacco.

L’arrivo già ufficiale di Onana porta ad un cambio della guardia tra i pali nonostante la permanenza in rosa di Handanovic, mentre in difesa si continua a lavorare per Bremer autore di una grande stagione con il Torino.

Ormai vicinissmo all’Inter è poi il centrocampista dell’Empoli Asllani a cui verrà affidato il compito di vice Brozovic mentre per sostituire Perisic il prescelto è Bellanova del Cagliari.

I pezzi da novanta sono però riservati al pacchetto offensivo dove i nomi ormai vicinissimi a vestire nerazzurro sono Dybala e Lukaku che tornerà a Milano con la formula del prestito oneroso.

Questa grande campagna acquisti è però possibile solo a fronte di almeno un’uscita importante.

I nomi più gettonati a partire restano quelli di Bastoni e Skriniar nonostante le proteste veementi dei tifosi ma nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo giocatore alla lista dei possibili addii: una sua eventuale partenza rischia di infrnagere i sogni dei supporter dell’Inter prima ancora di realizzarsi.

Sul giocatore s’inserisce una squadra di Premier: i tifosi sono spaventati

L’Inter oltre che ad acquistare sta anche pensando a quale cessione importante fare senza perderci eccessivamente.

Skriniar e Bastoni hanno indubbiamente grande mercato (il PSG per il primo e la Premier per il secondo) ma i tifosi nerazzurri non vorrebbero rinunciare a loro.

Si apre quindi una nuova strada nei pensieri di mercato della dirigenza: il possibile addio di Lautaro Martinez.

Il dieci nerazzurro è tra i più amati dai tifosi ma l’eventuale arrivo di Lukaku e Dybala renderebbe la sua partenza molto meno dolorosa di quella di Skriniar o Bastoni.

Sull’attaccante dell’Inter si è interessato il Tottenham che sta iniziando a valutare nuovi profili in caso di partenza di Harry Kane, il capitano degli Spurs è infattiincerto della sua permanenza così come fu la scorsa estate.

Per i tifosi dell’Inter si prospetta quindi il rischio di dover rinunciare al sogno del trio Lukaku-Lautaro-Dybala in nome di una stabilità economica quanto mai necessaria.