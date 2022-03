Nazionale italiana: le foto che stanno facendo il giro del mondo | “Preso a pugni”

La sconfitta della nazionale italiana contro la Macedonia brucia particolarmente ai calciatori titolari della squadra, ma al tempo steps a fare il giro del web sono le immagini sconvolgenti che sono state realizzate negli spogliatoi dopo la partita.

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, l’estate 2021 è stata molto importante per la nazionale italiana di calcio che ha trionfato agli Europei 2020, disputati con un anno di ritardo a seguito della pandemia da Covid-19. La qualificazione Mondiali del Qatar che si giocheranno durante l’estate 2022 sembrava essere ormai scontata per la squadra più forte d’Europa, ma così non è stato.

La sconfitta contro la Macedonia rappresenta un boccone amaro da mandare giù per i calciatori e anche per il tecnico Roberto Mancini… le immagini che stanno facendo il giro del mondo, però, non trovano alcuna giustificazione a ciò che sarebbe successo dopo la squalifica ufficiale.

Panico e vergogna negli spogliatoi della Nazionale

I tifosi dell’Italia hanno sperato fino all’ultimo di vederti non fare la nazionale contro la Macedonia e qualificarsi, anche se all’ultimo minuto, per i Mondiali della Quatar, dopo aver trionfato a Londra per gli Europei 2020. Molti erano anche convinti che Roberto Mancini dopo quanto successo fosse pronto a lasciare le redini d’allenatore ma, solo poche ore fa, lo stesso annunciato di voler continuare a guidare la squadra e concedersi così una seconda ed importante opportunità.

Notizia questa che fa da sfondo ad un’altra news, che in queste ore ha fatto il giro del mondo, accompagnata dalle immagini ritenute vergognose degli spogliatoi della squadra della nazionale di calcio e che racconta cosa sarebbe successo dopo la sconfitta contro la Macedonia negli spogliatoi qui dove tutto è stato messo letteralmente a soqquadro.

“Prego a pugni”

A fare il giro del mondo in queste ore troviamo le immagini shock che sono state diffuse delle immagini realizzate negli spogliatoi della squadra di calcio italiana dopo la sconfitta contro la Macedonia, foto che raccontano cosa sarebbe successo realmente una volta accertata così l’esclusione dai mondiali.

Nelle immagini diffuse da vari magazine e pagina social è possibile vedere lo spogliatoio messo letteralmente a soqquadro, con tanto di effetti personali lasciati in giro e le porte prese a pugni da qualcuno di veramente molto arrabbiato.

Una distruzione messa in atto e che non trova alcun tipo di giustificazione, per la quale almeno per il momento vige il massimo silenzio dato che Roberto Mancini e gli altri componenti della squadra non hanno commentato le immagini che sono state diffuse nel corso degli ultimi giorni dopo l’esclusione dall’importante manifestazione calcistica.