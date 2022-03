Manchester United – Scelto il prossimo allenatore: il nome caldissimo è legato alla Juventus

By

Il Manchester United annuncerà un nuovo allenatore per aprire un ciclo e riportare il club ai fasti di un tempo: il nome fa sognare i tifosi inglesi!

Nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo, il Manchester United si è reso protagonista dell’ennesima stagione fallimentare degli ultimi anni. L’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League è stata un duro colpo per il club di Old Trafford, che però è pronto per aprire un nuovo ciclo.

Tra le più grandi delusioni di questa stagione a livello europeo c’è sicuramente il Manchester United. I Red Devils, nonostante una squadra super con gli arrivi di Varane, Sancho e Cristiano Ronaldo, hanno fallito in tutte le competizioni. In Champions League è arrivata la batosta più grande: dopo l’1-1 dell’andata al Wanda Metropolitano, gli uomini di Rangnick hanno steccato l’appuntamento a Old Trafford perdendo 0-1 contro quelli di Simeone.

In FA Cup il Manchester United ha subito invece un’umiliazione contro il modesto Middlesbrough, settima forza di Championship ma capace di eliminare i Red Devils al quarto turno della competizione. E poi arriva il discorso Premier League, in cui rischia concretamente di rimanere fuori dalle prime quattro e non qualificarsi per la Champions dell’anno prossimo.

Davanti ci sono l’Arsenal (a +4 e con una partita in meno) e il Tottenham di Conte (a +1). L’impressione è che al termine della stagione il club rivoluzionerà anche la rosa, con molti top player sul punto di partenza. Il primo passo, quello di trovare un nuovo allenatore, sembra però essere stato compiuto.

Manchester United, club soddisfatto dell’incontro avuto in settimana

L’attuale allenatore Ralf Rangnick, a partire dalla prossima stagione, lascerà il campo per sedersi dietro la scrivania e occupare un ruolo dirigenziale. La scelta del prossimo mister del Manchester United sarà in buona parte anche sua, e il suo primo nome è sempre stato solamente uno. Come riportato da Fabrizio Romano, l’incontro si è svolto durante questa settimana e il club è rimasto piacevolmente sorpreso dal livello di inglese del candidato.

Si tratta di Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax dal 2018 e vecchia conoscenza della Juventus. Nella sua seconda stagione sulla panchina dei Lancieri infatti fu capace di eliminare la squadra di Allegri nei quarti di finale di Champions League e andare a un passo dalla finale. Tra i più grandi meriti di ten Hag ci sono quelli di aver valorizzato giocatori come de Ligt, de Jong, Ziyech, Tadic e tanti altri. Dopo quattro anni sulla panchina olandese, si sente pronto per una nuova sfida al timone di un top club come il Manchester United.

I Red Devils vogliono iniziare un nuovo ciclo, e ten Hag potrebbe essere sicuramente la scelta giusta per riportare il club dove merita distare: sul tetto del mondo.