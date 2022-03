Napoli – Pronto un incredibile cambio al vertice: offerta senza precedenti

Si stanno rincorrendo nelle ultime ore le voci di un possibile cambio al timone del Napoli nelle prossime settimane: il futuro di De Laurentiis appare sempre più incerto.

Il Napoli è una delle poche società di Serie A rimaste in mano a un patron italiano, Aurelio De Laurentiis. Tuttavia sarebbe arrivata un’offerta molto concreta che il presidente starebbe prendendo sul serio.

Il Napoli sta attraversando un momento molto cruciale della sua storia recente. La possibilità di riportare lo scudetto a casa più di trent’anni dopo l’ultima volta è forse più realistica che mai, visto lo status della rosa e gli avversari.

Nonostante la sconfitta contro il Milan al Maradona avesse spento le speranze dei tifosi, le due successive vittorie contro Hellas Verona e Udinese hanno riportato entusiasmo. Adesso il Napoli è secondo in classifica a -3 dalla vetta, e a otto giornate dal termine ancora tutto è possibile. I prossimi impegni della squadra di Spalletti saranno cruciali in tal senso: Atalanta, Fiorentina e Roma in successione.

Se al termine di questi tre scontri il Napoli sarà ancora attaccato alla vetta, ecco che le speranze di scudetto sarebbero più concrete che mai. Raggiungere quell’obiettivo significherebbe toccare il cielo per un club che quindici anni fa tornava in Serie A dopo il fallimento nel 2004.

Proposta indecente da un fondo arabo, De Laurentiis conferma

Le notizie su una possibile vendita del Napoli si stanno rincorrendo a causa della quasi matematica promozione del Bari in Serie B. Il secondo club di De Laurentiis ha un ampio margine in classifica e, con qualche giornata di anticipo, tornerà nella serie cadetta dopo tanti anni. L’idea del proprietario sarebbe quella di riportare la squadra pugliese in Serie A per poi venderla al miglior acquirente, seguendo il modello di Lotito con Lazio e Salernitana.

Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha però affermato che qualora arrivasse un’offerta indecente da parte di un fondo arabo si prenderebbe in seria considerazione l’ipotesi di cedere il Napoli. Il club viene valutato intorno ai 700 milioni, e visto il processo di internazionalizzazione che sta subendo la Serie A in questi anni, non è un’ipotesi da escludere. Al momento pare non ci siano ancora i presupposti per parlare di una cessione immediata, ma è chiaro che se il Napoli dovesse concludere la stagione con la vittoria del campionato tutto potrebbe cambiare.

LEGGI ANCHE –> Napoli – È già pronto il sostituto: parole fortissime su Spalletti

Quello che è sicuro è che De Laurentiis si sta avvicinando a un bivio: vendere il Napoli a sceicchi miliardari oppure aspettare che il Bari torni nella massima serie dopo un periodo di assenza che ha già superato i dieci anni.