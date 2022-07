Paulo Dybala è arrivato a Roma: ecco cosa hanno fatto i tifosi per lui

Riflettori puntati su Paulo Dybala che è da poco arrivato a Roma pronto a vestire i colori della maglia e a conquistare grandi risultati durante il campionato, ma lasciare senza parole è stata l’accoglienza che tifosi gli hanno riservato.

Sono state delle settimane molto intense quelle vissute da Paulo Dybala che ha da poco deciso di lasciare in via definitiva la Juventus per mettersi in gioco in altre prospettive di crescita e di gioco, tutti volevano il giocatore all’Inter ma solo la Roma a quanto pare ha avuto le motivazioni giuste per lui abbiamo.

A tenere banco nel mondo del web, in queste ore troviamo la condivisione di alcune immagini pubblicate da Dybala nella sua pagina Instagram e che raccontano in toto il modo in cui tifosi della Roma lo hanno colto nei giorni scorsi.

Dybala è finalmente arrivato a Roma

L’estate 2022 ha avuto dei risvolti davvero inaspettati per Paulo Dybala che ha da poco deciso di lasciare la Juventus, dopo un’importante percorso fatto con indosso la maglia bianconera e amatissima dai tifosi per mettersi in gioco sempre nella serie A italiana ma seguito e ben consigliato da Mourinho.

L’arrivo nella squadra, quindi, rappresenta anche un sogno che si realizza per Francesco Totti che non molti giorni fa aveva lanciato un appello pubblico a Dybala, sperando di poterlo vedere presto con indosso la maglia della Roma… così com’è stato.

Accoglienza da stadio per Paulo Dybala

Cori da stadio e una festa come fosse la Roma avesse da poco vinto l’ambitissimo scudetto; invece, facciamo riferimento solo esclusivamente l’accoglienza che i tifosi hanno riservato Paulo Dybala nel momento in cui è arrivato nella Capitale per cominciare una nuova vita e sfida.

Lo stesso Paulo Dybala, così come riportato anche dal Corriere della Sera, parlando del suo arrivo nella squadra allenata da Josè Mourinho ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Credo che sia presto per parlare di scudetto. A tutti piace vincere e quello deve essere il nostro obiettivo, però dobbiamo pensare partita dopo partita e vedere più avanti a che punto saremo. Al momento ci sono squadre più attrezzate di noi, dobbiamo lavorare in serenità”.