Florenzi suona la carica alla conquista del titolo: due nomi per cambiare

Alessandro Florenzi, difensore rossonero, suona la carica alla conquista del titolo in vista della nuova stagione.

I rossoneri non hanno ancora completato la rosa in vista della prossima stagione, al via tra poco meno di un mese.

I rossoneri sono in Austria per preparare l’amichevole, in programma mercoledì, contro i austriaci del Wolfsberg. Il campionato inizierà tra poco più di tre settimane e i campioni d’Italia in carica stanno ritrovando la forma ideale.

Anche il gioco della squadra, fatta eccezione per le ripartenze a cui ci avevano abituato lo scorso anno, deve essere ancora assimilato dalla rosa. Aspettando il terzo colpo di mercato, su cui la dirigenza lavora da settimane, c’è un calciatore che per rimanere a Milano ha chiuso definitivamente al suo profondo amore, Roma.

Si tratta di Alessandro Florenzi, che a 31 anni si ritrova senatore nello spogliatoio del Diavolo, che a Sky racconta di aver lasciato Roma con un po’ di rammarico ma che ora si dice contento di essere qua.

Florenzi: “Felice di essere al Milan”

“Sono felice di essere stato riscattato dal Milan. Ho lasciato con rammarico la Roma, ma ho subito voltato pagina. Voglio scrivere nuove pagine importanti nel mio futuro“.

L’anno scorso con il Milan ha vinto lo Scudetto numero diciannove per il club, l’obiettivo quest’anno è ripetersi. Florenzi ripercorre il cammino trionfante della stagione scorsa raccontando che c’era un grande spirito di squadra, nei momenti difficili hanno fatto gruppo e superato le avversità.

“Potevamo non essere i più forti sulla carta, ma non sempre vincono i più forti. Ci sono piccole cose che danno grandi risultati. Gli obiettivi? Ripeterci e conquistare la seconda stella, è il nostro grande obiettivo, anche se non sarà facile“.

Il giocatore analizza anche il campionato che sta per iniziare, tante squadre si sono rinforzate alzando l’asticella della competitività. L’anno scorso il Milan ha vinto con merito, e vogliono ribadirlo anche quest’anno. “Dobbiamo lavorare e pensare partita dopo partita senza fare troppi proclami. Pensiamo all’Udinese e poi ad una partita alla volta“.

Sull’addio alla Roma Florenzi spiega: “Sono cambiato tanto perché quando ho lasciato Roma per altre città non era per volontà mia”. Il calciatore racconta che in questi anni ha visto tanti paesi e citt, acculturandosi tanto. “Ho vissuto cose che non pensavo di vivere. All’inizio della mia carriera era quello di fare tutta la carriera nella Roma, questo non è stato possibile, ma ho avuto la possibilità di crescere a livello di vita”.

Infine esprime un parere sui nuovi acquisti: Divock Origi e Yacine Adli. “In avanti abbiamo grande qualità ed esperienza, Divock ha grande carisma, ci può aiutare tanto“. Sul centrocampista francese spiega che bisogna lasciarlo lavorare tranquillo e gli va dato tempo. Ha grandi qualità, il mister deve tirargli fuori qualcosa e si è ambientato benissimo.