Il Manchester United guarda in Italia: mirino su un top player della Serie A

Il Manchester United è alla ricerca di nuovi rinforzi. Ten Hag vuole un top player: gli occhi sono puntati sulla Serie A.

I Red Devils vogliono tornare alla vittoria e, per questo motivo, vogliono rinforzi di primissimo livello. Il mirino è sulla Serie A.

Il Manchester United ha dato via ad una vera e propria rivoluzione. Il club inglese è reduce da annate molto complicate: in particolare l’ultima si è rivelata un autentico flop nonostante le buone premesse ed il buon livello della rosa. Per questo, il club ha deciso di dare una svolta: panchina affidata all’ex Ajax Erik ten Hag e spazio ai giocatori funzionali con investimenti mirati sul mercato. Le partite del precampionato stanno dando buone indicazioni, anche per calciatori che sembravano ai margini del progetto come Martial. Ora, però, l’allenatore vorrebbe ingaggiare un top player: il mirino è sulla Serie A.

Ten Hag vuole un top player: occhi in Serie A

Ad oggi lo United ha ingaggiato tre giocatori che sono stati fortemente voluti da ten Hag: Tyrell Malacia, Christian Eriksen e Lisandro Martinez (che ha già allenato all’Ajax). Tuttavia, ci saranno anche altri rinforzi nel corso delle prossime settimane, anche se prima verrà data priorità alle cessioni. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la squadra, tra cui Wan-Bissaka, Jones, Tuanzebe e Bailly. Sorprendentemente, invece, Martial potrebbe rimanere.

Il grande punto interrogativo, però, riguarda Cristiano Ronaldo. Il giocatore ha chiesto la cessione perché vuole giocare la Champions League, ma il club gli ha ribadito di non avere intenzione di lasciarlo partire. Il suo procuratore ha parlato con diversi club (tra cui Bayern e Chelsea), ma per ora nessuno si è detto disposto ad ingaggiarlo. Sorprendentemente, l’ipotesi più concreta sarebbe quella di un clamoroso trasferimento all’Atletico Madrid, ma per ora la voce non è stata confermata.

In entrata, invece, la necessità principale è una in particolare: un centrocampista di caratura internazionale. Il grande obiettivo è Frenkie De Jong del Barcellona (anche lui ex Ajax), mentre il piano B porta in Italia: Sergej Milinkovic-Savic.

Lo United vorrebbe De Jong, ma il giocatore continua a ribadire la propria volontà di rimanere al Barcellona. Per questo motivo, il club avrebbe già iniziato a guardarsi intorno e il profilo di Milinkovic-Savic sarebbe molto gradito. La Lazio, però, non vorrebbe cederlo e, dovendo sacrificare un big, preferirebbe vendere Luis Alberto (che piace al Siviglia).

Tuttavia, i biancocelesti potrebbero dare il via libera solo ed esclusivamente di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Il giocatore stesso rimarrebbe volentieri alla Lazio, anche se l’opportunità di giocare in Premier con lo United potrebbe tentarlo. La situazione, dunque, è da monitorare durante i prossimi giorni.