Pezzella in viaggio si consola con una bionda da urlo: è mistero sulla sua identità

Momento d’oro nella vita di Giuseppe Pezzella difensore dell’Atalanta, arrivato nella squadra in prestito dal Parma. A far discutere il web troviamo delle foto che ritraggono il calciatore al fianco di una bionda da urlo: è caccia all’identità della splendida ragazza!

Durante le partite del campionato di serie A, Giuseppe Pezzella ha avuto modo dimostrare in campo tutto il suo immenso talento, il quale gli ha permesso di essere convocato anche nella nazionale italiana di calcio Under-21.

Recentemente il giovane cacciatore, classe 1997, è balzato all’attenzione dei media di cronaca rosa a seguito della condivisione di una foto che lo ritrae al fianco di una donna che i tifosi hanno già giudicato super misteriosa, avviando delle indagini per scoprire di chi si tratta.

Trionfa l’amore per Giuseppe Pezzella?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione dei media in queste ore troviamo il giovane calciatore Giuseppe Pezzella.

Il calciatore fin dai suoi esordi in campo calcistico ha sempre fatto parlare di sé grazie agli importanti successi riscossi in campo con davanti a sé il pallone, cercando di mantenere il massimo riserbo circa la propria vita privata, così come dimostrato anche dalla pubblicazione dei vari post nella sua pagina Instagram ufficiale i quali raccontano I traguardi professionali e solo parte di ciò che accade lontano dallo stadio.

A tenere banco nel mondo del web, comunque sia, troviamo una foto che mostrerebbe Giuseppe Pezzella al fianco della donna che in queste settimane starebbe davvero riuscita a far capitolare il cuore del difensore dell’Atalanta.

Una Donna misteriosa per Pezzella

A innescare un gossip che riguarda proprio il difensore Giuseppe Pezzella troviamo una foto che, recentemente, il difensore dell’atalanta ha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale.

L’immagine in questione, condivisa nella sezione Stories della sua pagina Instagram, ritrae il difensore al fianco di una donna durante un viaggio in aereo è ben coperta dalla mascherina e la mano di Pezzella che ne lascia intravedere soltanto l’occhio sinistro. Una donna dai lunghi capelli biondi e che secondo alcuni rumors potrebbe essere la fidanzata ufficiale di Giuseppe Pezzella, e che il calciatore in questo momento delicato preferirebbe tenere segreta e lontanissima dal mondo del gossip.