Abramovich nasconde gli yatch anti-missile: l’imprenditore teme la sua incolumità

Roman Abramovich senza ombra di dubbio è l’uomo più chiacchierato del momento in tutto il mondo, questa volta a far discutere troviamo una nuova decisione messa in atto dell’imprenditore dopo la vendita del Chelsea Football Club e che riguarda i suoi gli yacht antimissile.

L’avvio dell’invasione che la Russia ha messo in atto ai danni dell’Ucraina ha fatto in modo che tutte le nazioni del mondo imponessero delle pesanti sanzioni a danno degli imprenditori della nazione governata da Putin in tutto il mondo, la conferma di quanto detto arriva dai numerosi beni confiscati a vari imprenditori che operano in tutto il mondo.

Il nuovo ordine dato da Abramovich si concentra su alcuni beni preziosi dall’ingente valore economico e che a quanto pare bisogna mettere al sicuro dalle ammiraglie della flotta russa, affinché non vengano totalmente distrutti.

La nuova decisione di Abramovich

Le passate settimane sono state davvero importanti per l’imprenditore Abramovich che da tempo ormai vive in Inghilterra, qui deve essere compassione la crescita della squadra Chelsea Football Club e che recentemente ha voluto vendere devolvendo l’intero capitale alle persone che in Ucraina hanno vissuto in modo irrefrenabile gli effetti della guerra e la perdita di persone care.

Quanto detto ha fatto in modo che Abramovich rientrasse tra gli imprenditori che ben presto verranno sanzionati economicamente a seguito delle nuove decisioni prese in tal senso circa la Russia. Sulla base di tale motivazione l’imprenditore ha deciso di mettere al sicuro i suoi due super yacht extralusso, Solaris ed Eclipse, dal valore comprensivo di un miliardo e 300 milioni di dollari.

Dove si trovano adesso le imbarcazioni in possesso di Abramovich?

Dati gli effetti collaterali che si sono venuti a creare per l’economia russa e per gli imprenditori della nazione in tutto il mondo, sembrerebbe che Abramovich abbia deciso di proteggere in un certo qual modo le proprie imbarcazioni tracciando delle rotte sicure sulle acque dell’Unione Europea anche al costo di girare per giorni a vuoto nel tentativo di sfuggire a vari radar.

L’operazione in questione prende il nome di operazione Zeta e durante la quale sarebbero stati effettuati due scali in Turchia tra il 21 e il 22 Marzo 2022.

Secondo quanto ha reso noto dalla stampa internazionale, sembrerebbe che il viaggio dei due yacht extralusso continui in direzione dei Caraibi, passando prima dall’isola di Creta in attesa quindi ti attraccare in un porto sicuro lontano dall’Europa e allo stesso tempo dalla Russia.