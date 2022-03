Sirene inglesi per un top player di serie A: che batosta per l’Inter!

Un club di Premier si è fiondato su uno dei calciatori più rappresentativi del nostro campionato: l’annuncio ha spiazzato tutti!

La prossima sessione di calciomercato potrebbe cambiare drasticamente i volti delle squadre di Serie A.

Oltre alla partenza di Insigne, che ha già firmato per il Toronto, e quella probabile di Belotti, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Torino, sono tanti i volti in entrata e uscita per i vari club italiani.

Il Milan probabilmente, dopo Donnarumma e Calhanoglu, perderà un altro dei suoi pezzi pregiati a parametro zero, dato che pare che Kessie abbia già firmato un contratto da 7 milioni annui con il Barcellona. Sull’altra sponda del naviglio, l’Inter ha intenzione di rinnovarsi, lasciando partire giocatori fuori dal progetto come Sanchez e Vidal, per fare spazio a giocatori più funzionali per il gioco di Inzaghi.

Anche l’Atalanta rischia di perdere uno dei suoi pezzi pregiati, dato che la permanenza di Duvan Zapata non è così scontata come sembra, mentre la Lazio potrebbe lasciar partire Luis Alberto, che non ha trovato armonia con Sarri.

Contatto dalla Premier

C’è un giocatore che sembrava vicino a cambiare squadra rimanendo nel nostro campionato, ma improvvisamente sono piombati su di lui dall’estero, rovinando i piani del club italiano.

Si tratta di Paulo Dybala che, come ha annunciato il DS della Juventus Arrivabene, non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri. Cresciuto nelle giovanili della squadra argentina Instituto Atletico Central Cordoba, Dybala arrivò in Italia grazie a Zamparini, che lo portò al Palermo per circa 12 milioni di euro nel 2012. Arrivato alla Juventus nel 2015 per 41 milioni di euro, Dybala lascerà la squadra al termine della sua settima stagione in bianconero, dopo 283 partite e 113 gol, con tanti trofei vinti da protagonista.

Come noto, Marotta stravede per il giocatore, tanto che lo strappò proprio ai nerazzurri nel 2015, e avrebbe serie intenzioni di portarlo all’Inter nella prossima sessione di mercato ma la concorrenza è altissima. I club di mezza Europa stanno facendo infatti bagarre per accaparrarselo gratuitamente.

Oltre alla squadra di Inzaghi sul giocatore resta vigile il Barcellona, che porterebbe volentieri in Catalogna un giocatore che è spesso stato paragonato a Leo Messi. Oltre agli spagnoli sono tanti i club inglesi che farebbero carte false pur di ingaggiare la Joya. Su tutti Tottenham e Manchester City.

A Londra Dybala troverebbe Antonio Conte. I due non si sono incrociati alla Juventus, dato che l’argentino è arrivato direttamente sotto Allegri, ma le caratteristiche del giocatore si sposerebbero alla perfezione sia col 3-5-2 che con un eventuale 3-4-3 del tecnico pugliese, facendo un meraviglioso trio con Son e Kane.

A Manchester invece Dybala verrebbe accolto a braccia aperte da Pep Guardiola, che ama i giocatori tecnici come l’argentino, e che potrebbe anche occupare il posto da prima punta che nei citizens ad ora non ha un vero e proprio padrone. Spesso infatti Guardiola utilizza Mahrez o De Bruyne come falso 9, e Dybala sarebbe perfetto per interpretare quel ruolo, vista la sua grande mobilità ma anche il suo grande senso del gol. L’asta è partita, vedremo alla fine chi la spunterà.