Pioli ed il clamoroso fuori programma: giornalista dichiara il suo amore per lui

Nessuno si aspettava, ovviamente nemmeno Stefano Pioli che potesse verificarsi una situazione simile, eppure è accaduto: una dichiarazione d’amore in diretta in piena regola!

Stefano Pioli diventa protagonista dell’attenzione dei media a seguito di un avvenimento che ha davvero spiazzato tutti i presenti oltre che lo stesso allenatore. La notizia in questione ha subito fatto il giro del web diventando virale in men che non si dica.

Un momento quasi ironico, che ha strappato un sorriso ai tifosi di Stefano Pioli e che ha posto allo stesso tempo i riflettori sulla vita privata dell’allenatore. ecco cosa è successo nel dettaglio.

Stefano Pioli star del gossip

Durante gli anni di carriera Stefano Pioli ha sempre fatto parlare di sé da un punto di vista sportivo grazie alla carriera messa in atto nel mondo del calcio e quindi della serie A. Pioli negli anni ha vestito la maglia del Parma, della Juventus, della Fiorentina per poi concludere la sua carriera con indosso la maglia del Colorno. Dopo il ritiro l’atleta ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla carriera d’allenatore per importanti squadre della serie A come il Bologna, Chievo, Lazio, Inter, Fiorentina e dal 2019 al timone del Milan.

La vita privata di Stefano Pioli sembra essere però un vero e proprio mistero, al momento non è ben chiaro se l’allenatore della squadra rossonera continua ad essere felicemente sposato ma le uniche notizie certe riguardano i due figli, ovvero Carlotta e Gianmarco.

Eppure, nonostante la grande riservatezza mostrata dall’allenatore del Milan, ecco che in queste ultime ore diventa una vera e propria superstar nel gossip italiano.

La dichiarazione per Pioli spiazza il web

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel mondo del web troviamo un’incredibile dichiarazione d’amore che è stata fatta a Stefano Pioli durante la trasmissione Supertele in onda su DAZN.

A lasciare senza parole i tifosi del Milan è stato l’intervento fatto da Pupi Avati ospite della trasmissione in questione, lasciandosi andare ad una dichiarazione d’amore rivolta proprio a Stefano Pioli: “Ho 83 anni ma non sono ancora diventato omosessuale. Malgrado ciò sono innamorato di Pioli, non solo in senso calcistico, ma proprio in senso fisico. Mi piace esteticamente, come si veste, come si esprime con i calciatori e nelle conferenze stampa. Mi piace persino il fatto che lei sia calvo, nonostante non adori troppo questa caratteristica”.

L’allenatore del Milan fin da un primo momento si è mostrato onorato e in imbarazzo, rispondendo così alle dichiarazione fatta dal famoso regista: “La ringrazio, troppi complimenti. Non sono abituato”.