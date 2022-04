Allegri si chiama fuori, che brutta fine: le parole annunciano la rinuncia

La Juventus esce con le ossa rotte dal big match dell’Allianz Stadium contro l’Inter, con una sconfitta che non smetterà di creare polemica.

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato una dichiarazione incredibile che ha spiazzato l’ambiente: i tifosi iniziano a tremare, la rinuncia pare definitiva.

Il derby d’Italia, si sa, è una partita diversa dalle altre, nessuno vuole perderla. Le parole post-partita di Max Allegri, adesso, lasciano i tifosi increduli.

Momento delicato per la Vecchia Signora

Notte fonda in casa Juventus. Il derby d’Italia contro l’Inter è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle delusioni che i bianconeri hanno incontrato in questa stagione. Una stagione che pareva dovesse dare una sterzata all’annata vissuta sotto la gestione Pirlo, dove la Vecchia Signora era riuscita in extremis ad agguantare un posto Champions. Gli eventi, invece, hanno mostrato una Juve ancora da costruire e ben lontana dagli obiettivi per la quale è solita lottare. Con la sconfitta interna con l’Inter, la squadra di Allegri dice praticamente addio al sogno scudetto e, dopo l’eliminazione in Champions League, adesso l’unico obiettivo rimasto è arrivare tra le prime quattro in campionato e, magari, vincere la Coppa Italia.

Come se non bastasse, le varie vicende giudiziarie in cui sono coinvolti i bianconeri lasciano l’ambiente tutt’altro che sereno.

Allegri molla definitivamente la presa: grande delusione e rabbia

Non si placano le polemiche dopo la partita tra Juve e Inter. I nerazzurri hanno vinto grazie ad un rigore trasformato da Calhanoglu al secondo tentativo, in mezzo tante decisioni dubbie e un arbitraggio che spesso è andato in confusione su diversi episodi. La Juventus, che tutto sommato ha fornito una buona prestazione, esce dallo Stadium senza punti e saluta, quasi definitivamente, la corsa scudetto. Nel post-partita è intervenuto Massimiliano Allegri che ai microfoni di DAZN ha detto la sua sulla lotta al vertice:

“Non iniziamo a parlare di robe… Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo creato tante occasioni, peccato per la sconfitta. Questa squadra ha tanti margini di miglioramento, oggi abbiamo verticalizzato per le punte. Adesso finalmente si potrà dire che la Juventus è fuori definitivamente dalla lotta Scudetto. Noi dobbiamo pensare al quarto posto e prepararci per vincere il campionato il prossimo anno“.

Il tecnico livornese ha poi continuato incoronando la favorita per la vittoria finale, prendendo spunto dagli impegni successivi: “Il calendario dell’Inter è più facile rispetto a quello di Milan e Napoli, dopo stasera saranno i favoriti“.

