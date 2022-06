La Fiorentina saluta definitivamente uno dei suoi punti cardine, la dirigenza viola è già alla ricerca del suo sostituto: un nome su tutti in pole.

I viola dovranno fare a meno di uno dei protagonisti della loro splendida annata nella prossima stagione, la dirigenza sta già pensando al sostituto con un nome favorito su tutti.

Una stagione incredibile quella che la Fiorentina ha vissuto nell’ultimo anno.

I viola, dopo tante delusioni e addirittura il rischio di retrocedere, sono risuciti a tornare in Europa e ora, dopo questo primo grande passo, vogliono continuare nel processo di grande crescita.

Per farlo si è reso necessario, come primo passo, rinnovare Vincenzo Italiano, il tecnico fautore della rinascita viola, il quale dopo qualche momento di stallo che aveva fatto temere per il peggio ha scelto di continuare con Fiorentina.

Dopo la conferma dell’allenatore sono poi arrivati i primi movimenti di mercato.

Mandragora sembra essere il prescelto per sostituire Torreira, il cui riscatto non è stato possibile. L’ex Torino arriverà a Firenze per circa 10 milioni di euro via Juventus confermando l’asse di mercato tra Piemonte e Toscana.

Altro acquisto dovrebbe poi essere Milan Djuric. L’attaccante della Salernitana non rinnoverà il contratto con i campani e dovrebbe quindi trasferirsi a zero.

Da valutare infine la questione portiere dove il favorito sembra essere diventato Gollini dell’Atalanta, al momento non si registrano passi in avanti decisivi ma i viola insisteranno per un nuovo estremo difensore.

Dopo le buone notizie però ne arriva una negativa, uno dei protagonisti della scorsa stagione infatti non tornerà a Firenze per la nuova stagione.

Il difensore non giocherà a Firenze il prossimo anno, ecco di chi si tratta

Uno dei reparti della Fiorentina che con buona probabilità subirà diverse modifiche è la difesa.

I toscani potrebbero infatti perdere uno dei pilastri del quartetto difensivo come Nikola Milenkovic su cui è forte l’interesse di alcune squadre italiane, il serbo però non sarà il solo eventualmente a partire.

A non far ritorno a Firenze sarà infatti Alvaro Odriozola.

Il terzino spagnolo ha infatti convinto il Real Madrid detentore del cartellino e rimarrà quindi in Spagna con il ruolo di vice Carvajal.

Per sotituire Odriozola la Fiorentina ha già un accordo di massima con Dodò, terzino brasiliano dello Shakthar Donetsk.

Per arrivare al giovane sudamericano mancano sostanzialmente gli ultimi dettagli che però presto potrebbero essere sciolti definitivamente.

Per la Fiorentina si prepara dunque una sessione di mercato molto attiva sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate il tutto nella speranza di fare un ulteriore step di crescita.