Milan – Tutto fatto per il rinnovo di contratto che tutti i tifosi aspettavano: a breve l’annuncio

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con uno dei giocatori decisivi nella vittoria dello scudetto del Milan: i tifosi possono festeggiare.

La società e l’entourage del calciatore ufficializzeranno a breve l’adeguamento dell’ingaggio del nuovo contratto che legherà le parti ancora a lungo.

Il Milan, dopo aver risolto la questione del passaggio di proprietà, è concentrato sul calciomercato ma anche sui giocatori dell’attuale rosa da blindare. Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli una squadra in grado di difendere lo scudetto appena conquistato ma anche di competere per la Champions League. I rossoneri infatti saranno inseriti in prima fascia e avranno come obiettivo stagionale quello di accedere almeno agli ottavi di finale.

Agli addii certi di Romagnoli e Kessié, la dirigenza sembra già aver risposto chiudendo due colpi in entrata (oltre al già sicuro arrivo di Adli): Divock Origi e Renato Sanches. Con l’attaccante belga tutto è stato già definito da tempo, con ufficialità e visite mediche attese nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il centrocampista portoghese, era già stato trovato l’accordo economico con il Lille e nelle ultime ore sono stati limati anche gli ultimi dettagli per il contratto del giocatore.

Questi acquisti saranno i primi ma non saranno di certo gli ultimi, visto che il Milan intende rinforzarsi anche in altre zone del campo. In primis in difesa, dove Botman è sempre l’obiettivo numero uno e Bremer rimane sullo sfondo. Il vero upgrade i rossoneri hanno però intenzione di farlo nel ruolo di esterno destro, dove sia Messias che Saelemaekers non sono considerati dei titolarissimi. Il preferito è De Ketelaere, ma il costo del cartellino potrebbe far virare su altri profili come Lang, Zaniolo e Berardi.

Milan, un rinnovo fondamentale per il futuro: altro capolavoro di Maldini

La vera forza del Milan soprattutto nell’ultima parte di stagione è stata quella di aver blindato la difesa, subendo solo tre gol nelle tredici partite finali. Merito senza dubbio di Maignan, autore di un campionato super, ma anche di una linea arretrata che si è comportata benissimo. Nonostante l’infortunio di Kjaer e il calo di Romagnoli, i tifosi rossoneri hanno potuto contare su un Kalulu sorprendente. Di fianco a lui però il vero leader della difesa è stato Fikayo Tomori.

Il calciatore inglese è stato senza dubbio uno dei migliori colpi di mercato della gestione Maldini. Strappato al Chelsea per 28 milioni di euro, il suo valore di mercato è ormai quasi raddoppiato. In appena una stagione e mezza Tomori è diventato un punto di riferimento importante all’interno della rosa rossonera e si è guadagnato un meritato rinnovo. Il difensore classe ’97 prolungherà il suo contratto fino al 2027 passando dagli attuali 1,5 milioni di euro a stagione a 3,5 milioni bonus compresi. Le parti hanno trovato l’accordo totale e l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.

Sistemato Tomori, il Milan dovrà cercare di blindare al più presto anche Bennacer, Kalulu e soprattutto Rafael Leao. Tre rinnovi che tutti i tifosi aspettano e che darebbe un ulteriore messaggio sulla bontà del progetto rossonero.