Juventus, mercato maledetto: sfuma ufficialmente un altro obiettivo

Il calciomercato della Juventus di quest’anno vede sfumare un altro obiettivo per la rosa di Allegri.

In casa bianconera il calciomercato estivo non è sembra essere iniziato nel migliore dei modi.

Oltre ad aver perso a parametro zero Chiellini, Bernardeschi e Dybala e non essere riuscita a riscattare Alvaro Morata, sono già tre gli obiettivi della squadra piemontese che sono sfumati, dato che sono arrivati gli annunci ufficiali del loro approdo presso altri lidi.

Il primo obiettivo ad essere ufficialmente sfumato in questa sessione estiva è stato Ivan Perisic. Dopo che il croato aveva deciso di non firmare il rinnovo con i nerazzurri, la Juventus era piombata forte sul giocatore, anche per ricambiare lo sgarbo alla squadra dove probabilmente si accaserà Paulo Dybala. L’ex esterno dell’Inter ha però deciso di coronare il suo sogno di giocare in Premier League, riunendosi a Conte in quel di Londra al Tottenham.

L’altro giocatore ad accasarsi altrove è il giovane centrocampista olandese Ryan Gravenberch. Dopo una grandissima stagione in maglia Ajax, il classe 2002 ha scelto la corte del Bayern Monaco che per lui ha speso 20 milioni di euro.

Addio al sogno brasiliano

A questi due nomi se n’è appena aggiunto un terzo, con la notizia dell’approdo ufficiale del brasiliano David Neres alla corte del Benfica.

Il classe ’97 è cresciuto nelle giovanili del Sao Paulo, trasferendosi in Europa nel 2017, quando approdò per circa 18 milioni alla corte dell’Ajax. Con la maglia dei lancieri ha giocato 180 partite e segnato 47 gol, uno dei quali proprio alla Juventus di Allegri, nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League 2017/18.

Lo scorso gennaio si è trasferito allo Shakhtar Donetsk, non riuscendo però mai a scendere in campo per la dura situazione che il popolo ucraino sta vivendo, che ha portato ovviamente allo stop del campionato.

Nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale del suo approdo ai portoghesi del Benfica per la somma di 15 milioni di euro. Sul contratto quinquennale firmato con le Aquile c’è anche una maxi clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Il brasiliano va a prendere il posto del connazionale Everton che è stato ceduto dai portoghesi al Flamengo.

Per la Juventus aver incassato questi tre rifiuti non è sicuramente positivo. La squadra bianconera non si arrende però, e continua la sua corsa all’ingaggio di Paul Pogba e Angel Di Maria, che sicuramente porterebbero tantissima qualità in vista del prossimo campionato che si preannuncia ricco di spettacolo.