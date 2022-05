Roberta Pedrelli, balconata da serie A: mai vista tanta abbondanza | Che fisico

Roberta Pedrelli si è mostrata in una foto molto in forma mettendo in risalto le sue curve mozzafiato. Ecco il post pubblicato sui social.

Ogni squadra calcistica che si rispetti ha i suoi tifosi e in ogni tifoseria c’è una donna di bell’aspetto che fa sognare tutti gli Ultras. Se per il Napoli c’è Marika Fruscio per la Roma una di queste è Sabrina Ferilli.

Roberta Pedrelli e le forme in bella mostra

L’attrice in occasione della festa della vittoria del terzo scudetto dall’AS Roma avvenuta nel 2001 si è esibita in uno spogliarello rimanendo in indumenti intimi dopo che aveva promesso di essersi spogliata qualora la sua squadra del cuore avesse vinto il campionato.

Negli ultimi anni, però, nel cuore dei tifosi giallorossi c’è un’altra donna che sembra poter diventare la nuova madrina della Roma. Stiamo parlando di Roberta Pedrelli.

Nata nella capitale nel 1980, sin da piccola è stata molto vivace e ha sempre cercato nuove sfide per poterle superare. Tra le sue passioni ci sono la danza classica e moderna e il canto e le lingue straniere, infatti ne parla fluentemente quattro.

Appassionata di body building, di aerobica, di moda e di sfilate, da qualche anno gestisce lo stabilimento balneare AKHUA di Fregene e tra i suoi sogni c’è quello di lanciare una linea di abbigliamento e condurre un programma televisivo tematico a tema dell’AS Roma di cui è una grande tifosa.

La donna è stata legata ad Amantino Mancini, ex giocatore della sua squadra del cuore e stando ad una sua dichiarazione i due si sono lasciati dopo che il calciatore le ha dichiarato di non amarla più da un giorno all’altro mandando per aria i progetti di matrimonio e figli come avevano pianificato.

Lo scatto pubblicato su Instagram

Al momento non si hanno informazioni per quanto riguarda un nuovo amore nella vita della Pedrelli dato che sul suo profilo Instagram non si intuisce niente e pubblica spesso e volentieri contenuti riguardanti la sua squadra del cuore.

In occasione di una puntata di Tribunale delle Romane in onda su Rete Oro, Roberta si è fatta immortalare in uno scatto successivamente pubblicato sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 💎ROBERTA PEDRELLI💎 (@robertapedrelli)

Nella foto si può notare come la donna è in ottima forma e i fan non hanno fatto a meno di notare il suo seno prosperoso messo in mostra da un top e da una giacca aperta.

Tutti i suoi followers non si sono sprecati in commenti positivi e attendono uno suo spogliarello qualora la Roma vincesse la Conference League.