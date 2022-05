Diletta Leotta prima e dopo: la nuova trasformazione della giornalista | FOTO

Diletta Leotta ha lascato senza parole il popolo del web con nuova foto la sua pagina Instagram, la quale pone un interrogativo molto importante… avete notato come cambiata nel corso degli anni la conduttrice sportiva e social influencer?

Sono trascorsi molti anni da quando Diletta Leotta è entrata a gamba tesa nel mondo dello spettacolo riscuotendo un grandissimo successo che gli ha permesso di diventare uno dei personaggi più chiacchierati, amati e seguiti in campo social.

In varie occasioni si è fatto riferimento a possibili interventi di chirurgia estetica ai quali la conduttrice di Dazn si sarebbe sottoposta prima di conquistare la scena in campo televisivo, ma a tenere banco nel mondo del web troviamo una foto che sarebbe in grado di mostrare quali sono i presunti cambiamenti che Diletta Leotta ha portato a sé stessa.

Come è cambiata Diletta Leotta?

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione del web troviamo nuovamente la conduttrice radiofonica e sportiva Diletta Leotta, nonché annoverata tra le reginette di bellezza che negli anni sono riuscita a monopolizzare l’attenzione dei media e anche dei social network.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, negli anni a far discutere sono stati anche i vari cambiamenti di immagine messi in atto dalla social star che avrebbe fatto ricorso presumibilmente alla chirurgia estetica per migliorare se stessa.

Infatti, a lasciare senza parole fan della conduttrice è lo scatto condiviso recentemente nella sua pagina Instagram ufficiale e che sarebbe in grado di mettere in risalto i presunti cambiamenti che la Leotta avrebbe così deciso di apportare alla sua persona.

Cosa ha ritoccato Diletta Leotta?

Ancora una volta Diletta Leotta è tornata ad essere protagonista dell’attenzione dei media e dei social network, lo scatto a cui facciamo riferimento a me se risalto sì la bellezza della giovane conduttrice ma anche i presunti cambiamenti messi in atto negli anni.

Diletta Leotta, che non ha mai rilasciato alcun tipo di dichiarazione sulla chirurgia plastica alla quale avrebbe fatto il ricorso, sembrerebbe che nel tempo abbia provveduto a modificare il seno, diventata molto più prosperoso rispetto a un tempo, e anche le labbra decisamente più carnose ed evidenti… piccoli dettagli che hanno reso la bellezza di Diletta Leotta assolutamente perfetta e inimitabile.