Rodrigo de Paul al lastrico: l’ex moglie richiede cifre galattiche per il mantenimento

Rodrigo de Paul si è ritrovato sul lastrico dopo la richiesta della sua ex compagna per il mantenimento mensile. Ecco a quanto ammonta l’assegno.

Rodrigo Javide de Paul è un calciatore argentino, che gioca come centrocampista o attaccante nella squadra dell’Atletico Madrid e nella nazionale argentina dove ha trionfato nella Copa America nel 2021.

Rodrigo de Paul e la cifra stratosferica chiesta come mantenimento

Nato a Sarandi, nel 1994, inizialmente ricopre il ruolo di mezzala venendo impiegato anche come trequartista o esterno d’attacco. Tra le sue qualità calcistica ci sono il possesso di palla, il dribbling e la rapidità con cui passa il pallone.

Inoltre ha una buona visione di gioco, che gli da la possibilità di essere a suo agio in fase difensiva e dare il via al contropiede data anche la sua fisicità.

Cresciuto nel Racing Club, nel settore giovanile, debutta con la maglia dell’argentina nel Torneo Final del 2013 sostituendo Camoranesi per poi mettere in rete il suo primo gol contro il San Martin (SJ).

Dopo essere stato rilevato nel 2014 dal Valencia, nel 2016 viene acquistato dall’Udinese segnando il primo gol in Serie A contro il Milan e nel 2020 diventa capitano della squadra concludendo l’esperienza con il club friuliano nel 2021.

Acquistato dall’Atletico Madrid dopo aver realizzato al sua prima rete con la maglia della nazionale Argentina nella Copa America risulta decisivo il suo assist per il gol di Di Maria che ha decretato la vittoria della competizione.

Il calciatore, sentimentalmente è stato legato a Camila Homs da cui ha avuto due figli. Dopo la fine della loro storia, la donna sembra essere andata su tutte le furie per aver sacrificato la sua carriera seguendo De Paul in Europa.

Per questo motivo, la Homs ha chiesto un risarcimento di ben 30.000 euro al mese per il mantenimento dei due figli avuti col calciatore e pare di aver specificato che la cifra non è trattabile.

Le assurde richieste di Camila Homs

Inoltre, Camila sembra abbia richiesto anche 600 euro extra per ogni trasferta in Europa che dovrà fare con i figli ogni 45 giorni e che il viaggio sia organizzato a spese del calciatore con tutti i confort e quindi hotel a 5 stelle e aerei business.

Secondo la fonte, l’ex compagna di De Paul avrebbe anche richiesto un auto a km zero da sostituire ogni due anni e un appartamento a Puerto Madre, una zona lussuosissima di Buenos Aires.

Pare che però, da parte del calciatore non ci sia nessuna intenzione di assecondare le richieste di Camila e secondo i ben informati, si sarebbe già rivolto ad un tribunale per non concedere le richieste in questione.