Al-Khelaifi e l’ennesima frecciatina al Real: “Pérez offriva più soldi a Mbappé di noi”

Il presidente del PSG Al-Khelaifi ha rilasciato un’intervista per parlare dell’attualità del club parigino, non dimenticando, per l’ennesima volta, di parlare del Real Madrid e l’operato di Florentino Pérez nell’operazione Mbappé.

Mbappé al Real sembrava un’operazione destinata a chiudersi in estate: tuttavia, all’ultimo l’attaccante francese ha rinnovato con i parigini, beffando il Real Madrid e Florentino Pérez.

La relazione PSG–Real Madrid si è totalmente disfatta nel corso di questa stagione. Prima con la rimonta dei Blancos agli ottavi di finale e successivamente con la beffa dei parigini, che, dopo aver dato per scontato l’addio di Mbappé, gli hanno offerto una cifra faraonica per convincerlo a rinnovare il contratto.

Real-PSG: una relazione burrascosa anche fuori dal campo

È chiaro ormai che tra Real Madrid e Paris Saint Germain non scorra buon sangue. Più volte i membri di entrambe le squadre si sono stuzzicati a vicenda, aggiungendo capitoli ad una saga di rivalità che sembra accendersi sempre di più. Nel corso della scorsa stagione il Real ha eliminato i parigini agli ottavi di finale, beffandoli dopo in pochi minuti con una super tripletta di Benzema, che ha guidato i Blancos fino all’effettiva conquista del trofeo proprio a Parigi.

Un trofeo che sta diventando un ossessione per Al-Khelaifi, che per conquistarlo nella prossima stagione avrà a disposizione Mbappé, dopo che lo ha convinto a restare con un rinnovo a prezzi alle stelle. Il fuoriclasse francese ha scelto infatti di rinunciare al Real, dopo sarebbe potuto arrivare a parametro zero, aggiungendo un nuovo capitolo alla saga di rivalità tra i due club.

Al-Khelaifi lascia tutti di stucco e non le manda a dire

Al-Khelaifi ha affermato che la scelta di Mbappé di restare non è stata dettata dai soldi, ma dalla volontà del giocatore di credere nel progetto del club. Secondo il presidente del PSG, infatti, se il francese avesse scelto i soldi sarebbe andato al Real, in quanto i Merengues gli offrivano una cifra superiore rispetto a quella del PSG.

Queste le sue dichiarazioni: “L’estate scorsa ho rifiutato 180 milioni di euro dal Real Madrid per lui perché sapevo che sarebbe voluto restare al PSG. Lo conosco molto bene e so cosa vogliono lui e famiglia, non si muovono per i soldi. Ha scelto di giocare per la squadra della sua città e del suo paese, per il progetto sportivo. Pensa solo a questo e a vincere”.