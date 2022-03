Doppietta contro la guerra, ecco la trovata della Feralpisalò

Lunedì 14 marzo è andata in scena una protesta contro la guerra da parte della Feralpisalò, squadra di Serie C.

Il mondo intero si sta schierando contro la guerra. L’ultima toccante iniziativa coinvolge una squadra che milita nella Serie C italiana.

La Feralpisalò, squadra lombarda che rappresenta le città di Salò e Lonato del Garda, entrambe in provincia di Brescia, si è infatti resa protagonista di una bella iniziativa, volta chiaramente ad incriminare il conflitto che sta andando avanti in Ucraina.

L’iniziativa è stata portata avanti durante l’ultima partita della squadra militante nel Girone A della Serie C, quella che si è disputata nello stadio Lino Turina tra i padroni di casa e la Triestina.

Protagonista dell’iniziativa un giocatore della squadra lombarda, l’attaccante Simone Guerra, miglior marcatore della storia del club grazie alle sue 67 reti (è anche terzo nella classifica dei giocatori con più presenze, a quota 178).

L’incredibile iniziativa

Durante la partita contro i friulani allenati da Christian Bucchi, il giocatore ha indossato una maglia speciale, con un sonoro “NO” (evidenziato in giallo, in contrapposizione con la scritta bianca della maglia della Feralpisalò) prima del suo cognome, a formare lo slogan “NO GUERRA”. Con questa speciale maglietta l’attaccante è anche riuscito a segnare una doppietta, che ai minuti 43 e 57 ha steso la squadra ospite, prima del 3-0 definitivo di Luppi, garantendo al club una vittoria che ha portato la squadra a 58 punti e al terzo posto del girone A.

Ma il messaggio va oltre i gol, la vittoria e il calcio stesso e la vittoria più grande è il messaggio di speranza che i Leoni del Garda (soprannome della squadra) hanno voluto trasmettere, dimostrando ancora una volta il coraggio da leoni degno del loro soprannome.

La maglietta speciale creata per l’occasione per l’attaccante verrà inoltre messa all’asta dal club di Pasini, che mira a raccogliere fondi da devolvere in beneficenza ai luoghi colpiti da questo inutile massacro, coinvolgendo nell’iniziativa tifosi e sponsor. Un gesto nobile che speriamo tutti possa servire da supporto alle popolazioni che in questo momento stanno soffrendo tanto.

Puntuale il commento del protagonista stesso, Simone Guerra, che ha accolto volentieri l’iniziativa: “Sono felice di aver contribuito nel mio piccolo a questa cosa. La situazione è terribile e quando il club me lo ha chiesto non ho esitato” sono le parole dell’attaccante del club lombardo, che come tutti noi spera nella fine delle ostilità.