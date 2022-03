Milan, stallo sul rinnovo di Rafael Leao: la tentazione ha un nome pesantissimo, tifosi preoccupati

Il Milan, dopo Franck Kessié, rischia di perdere al termine della stagione un altro big come Rafael Leao: gli scenari sul suo futuro preoccupano e non poco i tifosi rossoneri.

L’esplosione definitiva di Rafael Leao durante questa stagione ha attirato le attenzioni di tutti i top club europei. Una squadra in particolare sarebbe disposta a fare follie per lui e a mettere sul piatto una cifra che i rossoneri difficilmente potrebbero rifiutare.

Il Milan di Stefano Pioli si prepara a un finale di stagione rovente, visto che dopo molti anni i rossoneri sono tornati pienamente in corsa per lo scudetto. Nonostante gli addii di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero al termine della scorsa annata, Maldini è riuscito a costruire una squadra ancora più competitiva che fin dall’inizio lotta per le posizioni di vertice del campionato.

Senza acquisti economicamente esosi, Pioli è riuscito a far remare tutti quanti dalla stessa parte e a superare al meglio i momenti di difficoltà incontrati nel corso della stagione. Fra qualche settimana sapremo se il Milan riuscirà dopo tanto tempo a riportare a casa lo scudetto, ma nel frattempo la società rimane vigile sul fronte calciomercato.

Dopo aver praticamente gettato la spugna per un altro addio a parametro zero, quello di Franck Kessié, Maldini deve guardarsi le spalle dalle offerte faraoniche per i gioielli della squadra. Uno su tutti Rafael Leao, trasformatosi in questa stagione in autentico trascinatore per i rossoneri.

Maldini e Massara vorrebbero rinnovargli il contratto, ma…

Il 22enne portoghese ha scalzato completamente Ante Rebic prendendosi a suon di prestazioni e gol il posto da titolare sull’out di sinistra dell’attacco rossonero. Con un 11 gol e 6 assist Leao è stato probabilmente il protagonista principale di questa stagione nelle fila dei rossoneri, e il suo contributo potrebbe essere decisivo in queste ultime decisive giornate di campionato. Il suo contratto scade però nel giugno del 2024 e le parti non hanno ancora trovato l’accordo.

Sulle tracce di Leao ci sarebbe Leonardo, il direttore sportivo del PSG, che stravede per lui e sarebbe disposto a fare follie pur di portarlo sotto la Torre Eiffel. Il procuratore dell’attaccante portoghese, Jorge Mendes, avrebbe in mano una proposta da 70 milioni per i rossoneri e di 6 milioni a stagione per il calciatore, quattro volte gli attuali 1,5 milioni che percepisce al Milan. Tuttavia Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero disposti a un adeguamento dell’ingaggio corposo, considerando il giocatore al centro del progetto sia per il presente che per il futuro.

Il rinnovo però non arriverebbe sicuramente prima del 7 aprile, giorno in cui il Tribunale di Milano si esprimerà nuovamente sul caso che vede coinvolti Lille, Sporting Lisbona e lo stesso Leao.