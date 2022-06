Marotta annuncia ufficialmente quale big partirà: che tegola per i tifosi!

By

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha fatto il punto sul calciomercato dei nerazzurri, annunciando la partenza di un big: il nome è di quelli impensabili, tifosi in rivolta sui social.

Non è un mistero il fatto che il mercato in entrata dell’Inter dovesse essere finanziato da una cessione eccellente. Il nome fatto da Marotta è però quello di un giocatore che tutti speravano sarebbe diventato una bandiera nerazzurra.

Il calciomercato è entrato ufficialmente nel vivo e tra le squadre di Serie A che più si stanno muovendo in questi giorni c’è sicuramente l’Inter. La dirigenza nerazzurra sta cercando di costruire una squadra ancora più forte da regalare a Inzaghi nonostante i problemi finanziari della famiglia Zhang.

Gli obiettivi sono quelli di tornare a conquistare lo scudetto e migliorare il risultato degli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno in Champions League. Visti gli addii di uno dei migliori della scorsa stagione, Ivan Perisic, e di molti giocatori che erano ormai diventati dei comprimari nella rosa nerazzurra come Vidal, Sanchez, Ranocchia, Kolarov e altri, Marotta e Ausilio sono da tempo concentrati sui colpi in entrata.

Dopo aver già chiuso per Onana e Mkhitaryan, sono previsti a breve gli annunci su due colpi da novanta: Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Con il primo ci sono da sistemare gli ultimissimi dettagli relativi alle commissioni per gli agenti, per il secondo è invece ai dettagli la trattativa con il Chelsea (prestito oneroso intorno ai 10-12 milioni di euro).

Quelle parole non lasciano più dubbi a nessuno: sarà addio

Come ammesso dallo stesso Marotta, l’Inter dovrà concludere questo mercato con il bilancio in attivo. Questo significa che, a netto di qualche stipendio oneroso risparmiato e di alcune cessioni definitive come ad esempio quelle di Di Gregorio e Pirola al Monza (9 milioni complessivi), un big dovrà essere sacrificato. Si è parlato tanto di Bastoni, è uscito anche il nome di Lautaro Martinez, ma alla fine a lasciare l’Inter sarà Milan Skriniar.

Il difensore slovacco classe 1995 è un perno della difesa e uno dei leader di tutto lo spogliatoio. Il forte pressing del PSG, che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro, è però impossibile da respingere per i nerazzurri. Le parole di Beppe Marotta hanno confermato tutto ciò: “Questo è un mercato dove è più difficile sostituire un attaccante che un difensore. Quello sarà il settore dove saremo costretti ad agire. Stiamo ipotizzando alternative valide nel caso in cui qualcuno dovesse partire”. E l’alternativa numero uno è quella di un giocatore da tempo nel mirino dell’Inter: Gleison Bremer.

Come confermato da Marotta, tutte le attenzioni dei nerazzurri sono riposte verso il centrale brasiliano che, però, ha molte altre richieste.