Scacco matto a Dybala dall’Inter: il calciatore risponde così

Cambiano improvvisamente i piani per l’estate da parte di Paulo Dybala, il giocatore avrebbe ricevuto un clamoroso scaccomatto da parte dell’Inter… rispondendo social network ai tanti messaggi da parte dei tifosi della Vecchia Signora.

Impossibile negare come nell’arco degli anni Paulo Dybala abbia avuto un ruolo molto importante e dominante con indosso una maglia della Juventus durante il campionato di calcio di serie A. La decisione di lasciare la squadra ha subito lasciato senza parole i tifosi che non immaginavano di veder andar via così presto il giovane calciatore, e né tantomeno di poter ipotizzare qualsiasi futuro di Dybala con indossa la maglia dell’Inter così come vociferato in queste ultime settimane.

a tenere banco nel mondo del web, comunque sia, troviamo la pubblicazione di una foto che sembrerebbe essere una chiara risposta diretta ai tifosi e anche alla società dell’Inter dopo il clamoroso scacco matto messo in atto nei suoi confronti.

Scacco matto per Paulo Dybala

I nuovi rumors riguardanti il calciomercato vedono come indiscusso protagonista Paulo Dybala, dato che il giocatore sarebbe sempre più vicino a concludere l’accordo con l’Inter e cominciare così un nuovo campionato con indosso la maglia nera e blu.

Recentemente però è stato diffuso un nuovo rumors che riguarda le priorità della squadra in questione che avrebbe deciso di puntare tutto su Romelu Lukaku, mettendo così in secondo piano Dybala per il quale ancora non è ben chiaro cosa succederà durante questa stagione del calciomercato e nei se tantomeno l’accordo con la società dell’Inter andrà in porto oppure no.

La risposta di Dybala i rumors

A rispondere in un certo qual modo ai tanti rumors ai messaggi negativi che arrivano dai tifosi della Juventus, delusi dall’addio riservato alla squadra dal calciatore che a quanto pare preferisce trasferirsi a Milano e seguire l’Inter… e stato lo stesso Dybala attraverso la pubblicazione di una nuova immagine nella sua pagina Instagram.

Paulo Dybala, a quanto pare, ha deciso di lasciar correre tutte le notizie che vengono pubblicate sul suo conto e allo stesso modo i messaggi che i tifosi della Juventus hanno scritto al calciatore. Attualmente l’unica preoccupazione dell’ex leva della Juventus è quella di godere quanto più possibile delle vacanze estive al fianco della sua amatissima Oriana Sabatini. Quindi, non resta che rimanere in attesa e scoprire così cosa succederà a fine stagione di calciomercato.