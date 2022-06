Clamoroso a Bergamo, è addio a Gasperini: il gesto inequivocabile spaventa i tifosi

Clamoroso a Bergamo, sembra ormai vicinissimo l’addio a Gasperini: la notizia è confermata da un gesto inequivocabile che spaventa i tifosi.

Incredibile notizia che rischia di dare il via a una rivoluzione tecnica in casa Atalanta: il gesto è inequivocabile e l’addio si avvicina sempre di più.

In casa Atalanta l’esclusione dall’Europa arrivata nell’ultima stagione non è stata digerita da nessuno ed è quindi lecito aspettarsi grandi cambiamenti dai bergamaschi.

Dopo 4 anni consecutivi in cui gli orobici avevano ottenuto il pass per le competizioni europee (tra cui 3 volte per la Champions League), la banda di mister Gasperini non è riuscita a replicare quel gioco spumeggiante che l’aveva consacrata nelle ultime stagioni.

I nerazzurri, dopo un inizio difficile con Gasperini, avevano trovato la loro strada fatta di giovani talenti, gioco intenso e verticale e un ritmo difficilmente replicabile da quasi tutte le squadre in Italia.

Caratteristiche queste che nell’ultima stagione si sono un po’ perse per doverse ragioni.

Gli infortuni costanti di pezzi pregiati come Zapata e Muriel oltre che i tanti punti persi in casa non hanno di certo aiutato l’Atalanta che si è così vista costretta ad abdicare in favore della Fiorentina.

La stagione ha fatto pensare a tutti ad una possibile rivoluzione in casa bergamasca nell’arco di poco tempo e le voci di mercato intorno alla Dea non ganno altro che confermare ciò.

Si è spesso parlato di un addio di Gasperini e anche di giocatori che fino a qui erano stati centrali nel progetto tecnico degli orobici e le ultime notizie che circolano in ambiente bergamasco fanno intuire che la scintilla del cambiamento sta per scoppiare.

L’indizio arrivato è inequivocabile, l’addio è ormai vicino e spaventa i tifosi.

L’addio sembra essere certo: ecco chi potrebbe lasciare Bergamo a breve

Una rivoluzione, quella che potrebbe compiere l’Atalanta, che sembra ormai prossima a partire.

Come prima mossa di cambiamento si avvicina un clamoroso addio da Bergamo che, sebbene nell’aria da tempo, sta spiazzando tutti i tifosi e non solo.

A lasciare infatti potrebbe essere Luis Muriel.

Il centravanti colombiano è tra i tasselli fondamentali dello scacchiere di Gasperini che infatti non sarebbe propenso a salutare il proprio numero nove in questa sessione di mercato.

Sull’attaccante ex Udinese e Sampdoria resta fortissimo l’interesse del Marsiglia che più di tutti si è avvicinato ai 15 milioni più bonus richiesti dalla Dea per lasciar partire Muriel.

A conferma del suo prossimo addio c’è poi la vendita della casa bergamasca del colombiano. Muriel ha infatti venduto il suo appartamento nel centro di Bergamo Alta e la notizia avvicina quindi il suo passaggio nel club francese.

I tifosi dell’Atalanta, così come Gasperini, dovranno quindi prendere atto di questa mossa di mercato che servirà in ogni caso a migliorare la rosa in altri reparti.