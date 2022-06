Viktoria Varga compagna di Pellè, strega tutti con il suo lato B da urlo | Ti ipnotizza

Viktoria Varga ha mandato in estasi tutti i suoi followers per via di un post dove mostra il lato B. Ecco la foto apparsa sul web.

Uno dei calciatori italiani più amati che attualmente è svincolato è Graziano Pellè, attaccante che ha debuttato con la maglia azzurra della nazionale, nella squadra maggiore nel 2014.

Viktoria Varga e il lato B in mostra

Considerato il miglior marcatore italiano durante le qualificazioni dell’Italia agli Europei 2016, nel campionato in questione segna due gol per poi sbagliare il calcio di rigore contro la Germania che sconfigge l’Italia.

Nato a San Cesario di Lecce nel 1985, Graziano è da tempo legato sentimentalmente a Viktoria Varga, conosciuta come Viky. I due si sono conosciuti nel 2012, quando il calciatore giocava nella squadra olandese del Feyenoord.

Nel 2016 la donna ha pubblicato ogni qualvolta il suo compagno dovesse giocare una partita con la Nazionale, una foto dove era ritratta insieme ad un bambolotto gonfiabile con l’aspetto del suo fidanzato.

Nata a Gyor in Ungheria, con il calciatore italiano condivide la stessa data di nascita, entrambi infatti sono nati il 15 luglio del 1985. Viky lavora come modella a livello mondiale e ha cominciato il suo percorso facendosi fotografare da qualche agenzia di moda del suo paese natale.

Successivamente, intraprende la carriera internazionale prendendo contatti con alcune agenzie importanti di Parigi e di Vienna cominciando così a lavorare per il mercato europeo in particolar modo per quello inglese.

Nel 2015 ha seguito il suo compagno a Singapore venendo accolta in modo positivo dai tifosi della Shandong.

Viktoria ha fatto penare molto Pellè prima di fidanzarsi con lui, dato che il calciatore l’aveva conosciuta tramite web e le aveva chiesto di conoscerla dal vivo. La donna ha acconsentito solo dopo molto tempo e in quel momento Graziano è volato in Olanda per incontrarla.

Il contenuto sui social

I due da quel momento sono diventati inseparabili e Viky ha seguito in tutti i suoi spostamenti il calciatore.

Sul suo profilo Instagram, la Varga ama condividere momenti della sua vita con i suoi followers mettendo spesso in mostra la sua forma fisica che non sfigura accanto a quella del suo compagno, formando così una delle coppie più belle da vedere.

In un ultimo post pubblicato su Instagram, la donna, oltre mostrarsi in un bellissimo bikini, ha pubblicato un contenuto dove si vede in primo piano tutto il suo lato B. Subito i fan si sono scatenati complimentandosi con lei per il panorama mostrato durante un giro in barca ad Ibiza.