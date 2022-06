Scatti bollenti in vacanza per la compagna di Abraham: Leah Monroe | La scollatura è impressionante

La compagna di Tammy Abraham, Leah Monroe ha conquistato il web grazie ad una scollatura vertiginosa. Ecco la foto.

Uno dei calciatori più bravi che la Serie A ha avuto nella stagione 2021-2022 è stato senza alcun ombra di dubbio il calciatore dell’As Roma, Tammy Abraham.

L’attaccante, classe 1997 il cui vero nome è Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham è cresciuto professionalmente nel settore giovanile del Chelsea, dove poi ha debuttato in prima squadra nel 2006.

Leah Monroe conquista tutti su Instagram

Lo scorso 17 agosto viene ingaggiato dalla Roma trasferendosi a titolo definitivo e debuttando da titolare il 22 agosto contro la Fiorentina mettendo in rete due gol riuscendo a conquistare sin da subito il cuore dei tifosi.

In breve tempo, grazie ai suoi gol, Tammy riesce ad entrare nel cuore dei giallorossi anche grazie alla sua umiltà e alla sua vicinanza ai tifosi a cui non si sottrae mai per un autografo e una foto, regalando anche la sua maglia agli spettatori sugli spalti.

Nel giro di un anno, il calciatore è entrato nel record diventando il primo calciatore inglese ad aver effettuato 17 gol alla sua prima stagione in Serie A in Italia e il calciatore con più reti, ben 23, nella sua prima stagione con la maglia giallorossa superando dopo tanti anni Gabriel Batistuta e Vincenzo Montella che durante la loro prima stagione alla Roma avevano effettuato 21 gol.

Dopo aver trionfato con la squadra di appartenenza alla prima edizione della Conference League, il calciatore ha ammesso di voler rimanere all’interno della squadra in quanto si trova a suo agio e anche per via del fatto di aver amato follemente la città di Roma e i suoi abitanti.

Anche la sua compagna, Leah Monroe, sembra essere attratta dalla Capitale. I due sono molto credenti e sono insieme da quasi sette anni e grazie ai suoi consigli di bellezza pubblicati su Youtube è diventata una vera e propria influencer.

La foto pubblicata sul social

La coppia vive assieme a Roma e sui social entrambi dimostrano il loro amore l’un per l’altro. In un ultimo post pubblicato su Instagram, Leah si è mostrata con una scollatura che lascia intravedere tutto.

Per questo motivo tutti i tifosi sono andati su di giri complimentandosi con lei per la sua bellezza e la sua forma fisica oltre che per la sua eleganza che non passa inosservata se si guardano le sue altre foto presenti sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @leahmonroe_

La donna, ha ammesso in un video di essere ricorsa a dei filler realizzati da un chirurgo di Londra.