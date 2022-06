Juventus – Cessione eccellente ad una rivale, ma i bianconeri sorridono

La Juventus ha ufficializzato una cessione ad un diretta concorrente. La dirigenza bianconera, però, può sorridere: raccolto un tesoretto.

Svolta inattesa: la Juve ha effettuato un’operazione sorprendente in uscita. I bianconeri ora possono investire sul mercato.

La Juve sarà una delle squadre più attive durante il calciomercato estivo. I bianconeri, infatti, daranno il via ad un grande cambiamento alla rosa per poter tornare ad essere competitivi in Italia ed in Champions League.

Due quarti posti consecutivi, infatti, non sono sufficienti: Massimiliano Allegri ha dichiarato che l’obiettivo per la prossima stagione sarà lo scudetto.

Saranno necessari dei rinforzi, anche per colmare i vuoti lasciati da Morata, Dybala, Chiellini e Bernardeschi, che hanno lasciato la squadra.

Intanto, una trattativa con una diretta concorrente ha preso una svolta inattesa: la cessione è ufficiale.

Svolta inattesa per la Juve: accordo raggiunto in extremis

La Juve è all’opera su più fronti per rinforzare la rosa di Allegri. Gli obiettivi principali, al momento, sono i nomi noti: Di Maria, Zaniolo, Raspadori e Pogba, oltre alla necessità di ingaggiare un centravanti che possa far rifiatare Vlahovic.

Le attenzioni, dunque, sono rivolte in modo evidente sul reparto offensivo, ma la dirigenza juventina ha intenzione di rinforzare anche gli altri reparti.

Nel frattempo, però, una trattativa che era già data come sfumata è stata chiusa in modo improvviso. Juve ed Atalanta, infatti, erano in contatto per definire il passaggio a titolo definitivo di Demiral in nerazzurro, ma lo scenario è cambiato improvvisamente.

Il difensore centrale ha passato l’ultima stagione in prestito a Bergamo e le due società si erano date appuntamento al termine del campionato per definire il riscatto. La Juve aveva infatti concordato un diritto di acquisto di circa €20 milioni: dopo un iniziale tentennamento, l’Atalanta ha deciso in extremis di riscattare il giocatore.

Negli ultimi giorni, la dirigenza nerazzurra aveva optato per non esercitare l’opzione per il riscatto, poiché la cifra era ritenuta troppo alta. La decisione doveva essere solamente comunicata in modo ufficiale alla Juve, che già stava ragionando sul futuro di Demiral.

Improvvisamente, però, l’Atalanta ha deciso di fare marcia indietro: proprio quando stava per scadere il diritto di riscatto, ha optato per investire €20 milioni per il difensore turco. I bianconeri, grazie a questa cessione, ora possono contare su un tesoretto da investire sul mercato.

Tuttavia, questo non significa in modo assoluto che Demiral rimarrà a Bergamo anche l’anno prossimo. L’estate scorsa, infatti, si è verificato uno scenario simile, con l’Atalanta che ha riscattato Romero dalla Juve per poi cederlo al Tottenham, effettuando così una plusvalenza utile per il bilancio.