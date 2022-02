Silvio Berlusconi, le foto mai viste: come è cambiata la vita dell’ex presidente del Milan

Hanno lasciato senza parole il popolo del web le foto che mostrano Silvio Berlusconi come mai visto prima d’ora, un momento molto importante della vita dell’ex presidente del Milan condiviso con una persona altrettanto speciale.

Nel momento in cui si fa riferimento alla famiglia Berlusconi è impossibile non far riferimento alla storia che Lega ognuno di loro alla squadra del Milan, qui dove sono rimaste alla Presidenza fino a pochi anni fa e che successivamente hanno deciso di cedere nonostante l’affetto e l’amore per i colori rossoneri siano rimasti indelebile nel cuore di ognuno di loro.

Importante nel percorso fatto insieme alla squadra del Milan è stata anche la presenza di Barbara Berlusconi, la quale ha preso le reti di mano insieme al padre e che oggi ha definitivamente cambiato vita.

Le foto mai viste di Silvio Berlusconi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione dei media troviamo la pubblicazione di alcune foto da parte del magazine Oggi, le quali ritraggono Berlusconi in una veste diversa da quella che il popolo italiano è stata abituato a conoscere in tutti questi anni.

A lasciare senza parole il web in queste ore, infatti, sono state alcune immagini che ritraggono Silvio Berlusconi e la figlia Barbara con il braccio l’ultimo figlio della donna nato pochi mesi fa dal nome Ettore Quinto, un momento ricco di grande magia e che subito ha stupito i sostenitori del Cavaliere, felici di vederlo nei panni di un super nonno.

La nuova vita dopo l’addio al Milan

Silvio Berlusconi e la figlia Barbara, come spiegato precedentemente, per molto tempo hanno condiviso la direzione del Milan. La figlia del Cavaliere, infatti, è subentrata nella Presidenza della squadra nel 2013 come appunto vicepresidente e amministratore delegato con delega alle funzioni non sportive, incarico che manterrà fino al 2017 anno in cui Silvio Berlusconi ha deciso di cedere la squadra all’imprenditore cinese Li Yonghong.

Ad oggi Silvio Berlusconi procede la sua carriera politica ed imprenditoriale per il gruppo Mediaset e affiliati, mentre la figlia Barbara attualmente e uno dei membri nel consiglio di amministrazione di Fininvest.