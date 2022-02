Ritorno al passato per l’Inter, ecco la notizia che i tifosi aspettavano

La notizia giunge in anticipo e i tifosi dell’Inter sono in visibilio per questa rivelazione che stavano aspettando.

Un ritorno ad un passato che mancava ormai da troppo tempo, con i tifosi nerazzurri che sperano che possa portare nuova fortuna.

Nel mercato estivo a cavallo tra la scorsa stagione e quella attuale l’Inter ha perso i pilastri fondamentali del suo successo in Serie A. Sono andati via in un colpo solo Lukaku, Hakimi, Conte e (per motivazioni diverse) Christian Eriksen. La dirigenza nerazzurra è comunque riuscita a costruire una squadra competitiva, ancora in corsa su tutti i fronti quest’anno.

Un’altra perdita non vista bene dai tifosi nerazzurri è stata quella portato alla sparizione delle strisce verticali sulla nuova casacca dell’Inter, che presenta quest’anno una fantasia pitonata con varie tonalità di blu, che vanno quasi totalmente a coprire il nero classico della squadra meneghina.

Ritorno al nerazzurro

Se l’attuale maglia dell’Inter ha fatto discutere la tifoseria interista, che ha criticato queste audaci scelte, l’anno prossimo ci sarà un dietrofront da tale punto di vista, con la maglia nerazzurra che tornerà tale.

Addio dunque alla pelle di serpente, addio alle troppe tonalità di blu e all’assenza di strisce verticali. La nuova maglia, come anticipato da Footy Headlines, sarà un ritorno allo stile classico interista, con strisce verticali ben definite e un nero di nuovo presente. L’unica particolarità sarà quella presente sulle spalle e sul colletto, con una striscia nera che andrà quasi a fare da contorno al resto delle strisce appoggiandosi sulle maniche e sul collo, che sarà leggermente rialzato.

Non sarà l’unico cambiamento, sulla nuova casacca nerazzurra cambierà infatti anche lo sponsor principale. Nell’attuale stagione l’Inter ha tre sponsor di maglia, Lenovo sulla schiena, Digitalbits come sponsor di manica e Socios.com come sponsor principale, che ha sostituito Pirelli al termine di una collaborazione durata 26 anni.

Il prossimo sponsor principale sarà però con ogni probabilità proprio Digitalbits, che abbandonerà la posizione sulla manica per impossessarsi della facciata principale della stessa. Digitalbits è già sponsor principale della maglietta della Roma per la stagione 2021/2022.

Per quanto riguarda gli sponsor di manica e alle spalle della maglia non si hanno ancora dettagli, ma è probabile che i nerazzurri tengano entrambi; c’è solo da capire a chi li affideranno. Lo sponsor tecnico rimarrà quello nella Nike, anche se negli scorsi mesi si era parlato di un interessamento di Adidas per prendere il posto del competitor principale.

È praticamente dalla stagione 2018/2019 che l’Inter non ha una maglia “semplice” con delle righe dritte. Oltre alla maglia pitonata di quest’anno, l’anno scorso è stato il turno della maglia a zig zag e l’anno precedente la fantasia a zig zag andava ad interrompere le linee al centro della maglia. Chissà che un ritorno al passato non possa portare fortuna ai nerazzurri.