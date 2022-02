Belotti, un top club di Serie A tenta il super colpo

Il Gallo Belotti sarà uno dei parametri zero più ambiti in Serie A: una delle big italiane è già pronta per anticipare la concorrenza.

Belotti lascerà il Torino a parametro zero, salvo clamorose sorprese: sul centravanti granata ci sarebbe un forte interesse di una big italiana.

La storia d’amore fra il Gallo Belotti e il Torino è vicina al capolinea. L’attaccante, che nell’ultimo turno di campionato è tornato al gol contro la Juve, dovrebbe lasciare i granata a parametro zero. Il presidente Urbano Cairo ha ammesso di aver ricevuto un “no” alle proposte di rinnovo: i margini per riaprire la trattativa sono ridottissimi.

Intanto, il centravanti sarà concentrato sul finale di stagione e sugli obiettivi da raggiungere con la Nazionale di Roberto Mancini, ma l’attenzione sarà anche sul futuro. Su di lui, infatti, si starebbe già muovendo un top club italiano.

Belotti, futuro ancora in Serie A?

Il futuro di Andrea Belotti è un mistero. Durante la sua carriera ha sfiorato il Milan pochi anni fa e, molto più recentemente, l’Inter, senza però lasciare mai il Torino. Il calciatore, nonostante l’affetto per squadra e tifoseria, ha deciso di vivere una nuova avventura, lasciando così i granata a parametro zero.

Oltre a Milan ed Inter, nei mesi scorsi si è parlato anche di un tentativo del Toronto che, oltre ad Insigne, avrebbe voluto un altro campione d’Europa. La pista, però, sembra abbastanza fredda.

Più probabile, invece, la permanenza in Serie A: un top club sarebbe sulle sue tracce.

Belotti, ci pensa l’Atalanta

Andrea Belotti sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta. Il centravanti granata potrebbe diventare un obiettivo di mercato concreto per i bergamaschi, dato che sia Muriel che Zapata non sono certi della permanenza. In particolare, il secondo avrebbe mercato in Premier League (già a gennaio ci ha provato il Newcastle).

La possibilità di ingaggiare Belotti a parametro zero, dunque, potrebbe essere sfruttata dalla squadra di Gasperini. La società ha ceduto le quote di maggioranza ad un gruppo americano e, come testimoniato dalle parole della dirigenza, l’obiettivo è quello di diventare più competitivi in Italia ed in Europa.

Giocatori del calibro del Gallo, dunque, potrebbero rientrare nei piani dell’Atalanta, che negli anni è sempre stata in prima linea nel cogliere le occasioni di mercato come questa.

Ovviamente non c’è ancora nulla di concreto, ma certamente i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Belotti: l’Atalanta, intanto, osserva.