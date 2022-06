Siparietto Vucinic – Totti, l’ex Capitano lo mette a tappeto: “Neanche se te li compri”

Avete mai immaginato di vedere insieme, fuori dal campo di calcio, due grandi campioni come Francesco Totti e Vucinic? Desiderio accordato con tanto di siparietto che sta facendo discutere il web.

Nel corso degli anni Francesco Totti ha abituato i propri tifosi a numerosi colpi di scena, così come è successa nel momento in cui l’ex capitano della Roma decise di aprire la sua prima pagina social diventando una vera e propria star in men che non si dica.

A chiedere il suo aiuto per una veloce crescita in qualità di social influencer è stato un calciatore impensabile, ovvero Mirko Vucinic. Non a caso il video sta facendo il giro del web in men che non si dica.

Siparietto Vucinic – Totti

Possiamo definire assolutamente incredibile la crescita che Francesco Totti ha avuto nel corso degli ultimi anni anche in qualità di influencer nelle varie piattaforme social, tanto da innescare un vero e proprio caso mediatico che ha stuzzicato l’attenzione di colleghi come Mirko Vucinic.

Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo un video che ritrae insieme i due calciatori proprio mentre Vucinic chiede pubblicamente un favore a Francesco Totti, il quale non si è potuto trattenere dal fare dell’ironia.

La richiesta di Mirko Vucinic

Nel video a cui facciamo riferimento è possibile vedere Mirko Vucinic è al fianco di Francesco Totti intenti a realizzare un video da condividere sui social network, il tutto affinché l’ex capitano della Roma chiedesse hai propri follower di seguire l’ex attaccante della Juventus e quindi aiutandolo ad incrementare il suo pubblico.

Successivamente, infatti, Francesco Totti ha chiesto all’ex giocatore quanti fossero i suoi follower attuali e nel momento in cui Vucinic ha risposto spiegando come il suo pubblico stimasse attualmente circa 80 persone, la risposta ironica dell’ex capitano della roba non è tardata ad arrivare affermando: “Neanche se te li compri hai solo 80 follower…”.