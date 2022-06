Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale che sblocca e spiana la strada a Cherubini e colleghi.

Questi ultimi sono adesso attesi da un’importantissima parentesi destinata ad avere ingerenza di tutt’altro che poco conto in vista della prossima stagione. Dopo più di una decade trascorsa ad alzare trofei, per il secondo anno consecutivo i bianconeri non si sono candidati come campioni di Italia, questa volta senza riuscire ad alzare almeno uno degli altri due trofei nazionali in palio.

A ciò si aggiunga poi la figura non proprio felicissima in Champions League, contro un Villarreal rappresentante un avversario tutt’altro che insuperabile, soprattutto se si considera che Vlahovic e colleghi hanno avuto a febbraio la possibilità di affrontare il sottomarino giallo davanti al proprio pubblico per la gara di ritorno, dopo il pareggio per 1 a 1 nei primi 90′.

La Champions non è più un obiettivo per a Vecchia Signora. O meglio, a Torino sanno bene di non poter in questo momento ambire ad una vittoria così nobile e importante prima di aver limato altri aspetti che aumentino nuovamente il livello della rosa in patria. Il compromesso della prossima campagna acquisti sarà proprio quello di riuscire a rimpolpare uno scacchiere con non poche defezioni, operando però senza sperperare molti denari e, soprattutto, cercando di ovviare alle diverse sortite registratesi in queste settimane e a cui potrebbero far seguito altri addii nel non lontanissimo futuro.

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale e trattativa in discesa

Dopo aver incassato dolore e delusione per gli scenari Dybala e Chiellini, i tifosi chiedono adesso interventi funzionali e importanti in diverse regioni di campo. Al di là della ricerca d alter-ego ai due appena nominati, andrà capito il futuro di Morata, al momento più vicino al ritorno a Madrid che alla permanenza in Piemonte. La causa è da ricercarsi in quel mancato accordo con l’Atletico che, pur avendo abbassato le pretese per il riscatto dell’ex Real, continua a chiedere una cifra considerata spropositata dagli addetti ai lavori juventini.

In attesa di aggiornamenti su questo fronte, intanto, è giunto un importante annuncio ufficiale proprio di un giocatore della corte di Simeone e che potrebbe avere non poca ingerenza nei piani degli appena nominati Materassi madridisti. Ci riferiamo alle dichiarazioni del centrocampista Saul Niguez che sui propri social ha salutato il Chelsea dopo l’esperienza in prestito iniziata per allontanarsi da quei Roijblancos presso i quali stava iniziando a perdere gerarchie, fiducia e lucidità. Ciononostante, Saul farà rientro alla base, come da lui annunciato e come di seguito riportato.

“Ciao Blues, vi scrivo per congedarmi. Ringrazio il club per aver cercato di curare ogni dettaglio per farmi sentire a casa, grazie anche a tutti i tifosi per avermi supportato nel bene e nel male, sarò per sempre grato. Ma soprattutto voglio ringraziare i miei compagni di squadra. Sono stati fondamentali per non cadere a pezzi, mi hanno aiutato a supportare la squadra e a restare sereno. Grazie Chelsea“. Parole non sfuggite agli addetti ai lavori dal momento che il suo rientro chiude ancor di più gli spazi a quel Rodrigo De Paul che non ha reso in Spagna tanto quanto fatto da noi in Serie A con la maglia dell’Udinese.

La situazione dell’argentino ha catalizzato non poco interesse tra le fila italiane, a partire dallo scorso gennaio quando iniziarono le prime avances di Inter e Roma. Da qualche tempo, al centrocampista dal grande fiuto offensivo e dalla grandissima intelligenza tattica si è detta interessata anche la Juventus. L’assist per il suo approdo potrebbe arrivare proprio dal rientro del più volte citato Saul. Seguiranno aggiornamenti.