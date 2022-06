Bayern zimbello del web, ora se la ridono tutti: ecco cosa è successo

By

L’offerta che il Bayern Monaco ha fatto a Sadio Mané è diventata in poche ore virale sul web: le indiscrezioni hanno scatenato i tifosi di tutto il mondo!

È ormai cosa nota che l’attaccante senegalese del Liverpool Sadio Mané lascerà il club inglese dopo sei anni.

Con i Reds il classe ’92 si è laureato campione d’Inghilterra, vincendo la Premier League 2019/20, oltre che campione d’Europa, vincendo la Champions League 2018/19 e campione del mondo per club nel 2019. Dopo 269 partite, 120 gol e sei trofei però Mané ha fatto sapere che per lui è arrivato il momento di cambiare aria.

Il club che sembra più interessato ad assicurarsi le prestazioni dell’attaccante del Liverpool sembra essere il Bayern Monaco. I bavaresi stanno trattando ad oltranza con gli inglesi, ma fino ad ora le offerte giunte nella Merseyside non sembrano essere soddisfacenti, nonostante il contratto in scadenza il prossimo giugno che ne abbasserà sicuramente il prezzo di vendita.

L’ultima offerta giunta è di circa 35 milioni di euro di parte fissa, più dei bonus variabili che francamente sembrano difficilmente raggiungibili, come ad esempio la vittoria della Champions League da parte del Bayern Monaco per le prossime tre stagioni consecutive e la conquista contemporanea del pallone d’oro per Mané nelle prossime tre stagioni consecutive.

Lo sfottò dello Spartak Mosca

L’offerta dei campioni di Germania ha sconvolto tutti in giro per l’Europa e lo Spartak Mosca ha deciso di portare lo stupore al passo successivo, postando goliardicamente sul proprio profilo Twitter una finta mail arrivata dal Bayern Monaco interessato ad ingaggiare un suo giocatore.

La finta mail recita così:

“Caro Spartak Mosca,

vorremmo fare un’offerta di trasferimento per un vostro giocatore, Alexander Sobolev. Offriamo 1.000 euro con alcuni bonus come:

10 milioni di euro in caso il Bayern vinca l’Eurovision

15 milioni di euro in caso di vittoria di un trofeo da parte del Manchester United

20 milioni di euro se Lionel Messi va al Real Madrid

saluti,

Bayern Monaco”

il tutto corredato da una firma palesemente finta con una scritta a matita “Bayern”.

Post che a dir la verità potrebbe anche rischiare di far incavolare i dirigenti del Bayern Monaco o anche quelli del Manchester United, considerando che la seconda clausola (che il Man Utd vinca un trofeo) è stata paragonata a cose totalmente assurde come la vittoria di una competizione musicale da parte del Bayern Monaco o il trasferimento dell’eterna bandiera del Barcellona ai rivali di sempre. Un post sicuramente goliardico che potrebbe avere le sue conseguenze: staremo a vedere se rimarrà solo un gioco per tutti.