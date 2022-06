Torna il sereno per Georgina Rodriguez: la nuova vita di Lady Ronaldo

L’attenzione dei media in queste ore torna ad essere concentrata su Georgina Rodriguez e la nuova vita dopo il dramma, la giovane donna si è concessa degli attimi di libertà in sembra propri figli così come lei stessa ha raccontato.

Sono state delle settimane veramente molto intense quelle vissute da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, il momento più bello della vita della coppia che sarebbe dovuta diventare genitore di due gemelli è stato straziato da un devastante lutto che ha segnato nel cuore la modella spagnola.

Adesso però per la famiglia non Aldo sembrerebbe essere tornato il sereno è il momento perfetto per godersi alcuni attimi di libertà e serenità lontano dalle telecamere.

Georgina Rodriguez si mostra nuovamente serena ai fan

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dunque, sono state delle settimane veramente molto difficili per Georgina Rodriguez alternate a momenti di grande felicità dopo la nascita della piccola Bella Esmeralda.

Ricordiamo che la compagna di Cristiano Ronaldo durante la primavera sarebbe dovuta diventare mamma di ben due gemelli ma, poco dopo il parto, uno dei due bambini è venuto mancare per delle motivazioni tutt’oggi sconosciute ai fan della coppia.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo le prime immagini che raccontano all’estate serena della famiglia Rodriguez Ronaldo.

Nuova vita per il calciatore l’influencer

Nel tentativo di riprendere la propria vita gioendo al massimo per la nascita della piccola Bella Esmeralda, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono già partiti in vista della loro prima vacanza familiare in vista di un’estate che, comunque sia, per loro sarà davvero molto magica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva dalle prime foto che Georgina Rodriguez ha condiviso nella sua pagina Instagram, le quali raccontano così l’avvio dell’estate per la famiglia Ronaldo, emozionando così anche fan che continuano a seguire il contrarissimo affetto.