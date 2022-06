Zanetti lancia un indizio su Dybala e rivela un’incredibile curiosità: ecco cosa succede ad Appiano Gentile lontano da occhi indiscreti

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha lanciato un indizio molto chiaro sul sempre più probabile approdo di Paulo Dybala in nerazzurro.

L’ex capitano ha svelato anche un retroscena molto curioso su ciò che avviene dietro le quinte ad Appiano Gentile: ecco le sue parole.

L’Inter è sempre vigile sul calciomercato: Marotta e Ausilio vogliono costruire una squadra più forte ma devono fare i conti con la sostenibilità richiesta dalla famiglia Zhang. Dopo aver chiuso per gli acquisti a parametro zero di Onana e Mkhitaryan, la dirigenza nerazzurra vuole rinforzare il reparto offensivo con alcuni colpi da novanta. Il più vicino di tutti è Paulo Dybala, che la Juventus ha deciso di lasciar partire a parametro zero.

La Joya avrebbe da tempo scelto l’Inter per il suo futuro, anche se ci sarebbe ancora da trovare l’intesa totale sull’ingaggio. A lasciargli il posto dovrebbe essere Alexis Sanchez, del quale i nerazzurri vorrebbero liberarsi a causa del pesante ingaggio percepito. Dovrebbero invece rimanere sia Dzeko che Correa, a meno che l’Inter non riesca a riportare a Milano Romelu Lukaku. Il giocatore belga sta cercando in tutti i modi di lasciare il Chelsea, ma l’operazione sarebbe possibile solamente con il via libera del club inglese.

Nel caso tutto andasse a buon fine, sarebbe l’attaccante bosniaco ex Roma a salutare. L’Inter potrebbe così contare su un reparto offensivo molto forte, capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa sia in Italia che in Europa. L’obiettivo numero uno di Marotta in questo momento è comunque quello di chiudere nel più breve tempo possibile la trattativa con Dybala, la cui ufficialità sembra sempre più vicina.

Dybala all’Inter: prosegue la tradizione degli argentini in nerazzurro

La Joya andrebbe ad aggiungersi ad altri due connazionali presenti nella rosa dell’Inter: Correa e Lautaro Martinez. Quella degli argentini con la maglia nerazzurra è una tradizione decennale che spesso è stata sinonimo di successi: da Samuel, a Cambiasso, a Milito, a Verón, fino alla bandiera ed ex capitano Javier Zanetti. L’attuale vicepresidente dell’Inter, ai microfoni di D-Sports Radio, ha parlato della trattativa Dybala: “Ne stiamo parlando sì. È un grande giocatore e presto ci rappresenterà di sicuro in Coppa del Mondo. Ammiro Paulo e gli auguro sempre il meglio”.

Parole che sono molto indicative sul fatto che la trattativa sia indirizzata sempre di più verso la chiusura. Se così non fosse, “Pupi” difficilmente si sarebbe sbilanciato in questo modo. Sui tanti argentini che hanno sempre caratterizzato la storia dell’Inter spesso protagonisti anche delle celebri grigliate ad Appiano Gentile, Zanetti ha dichiarato: “L’Inter si è sempre caratterizzata per avere sudamericani e, soprattutto, argentini. Perché significa che gli argentini rispondono. Lautaro e Correa sono grandi asadores, ma anche Nicolas Burdisso e Walter Samuel facevano ottime grigliate ai miei tempi”.

Insomma, ormai non ci sono più dubbi che Paulo Dybala diventerà molto presto ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. E chissà se riuscirà a lasciare il segno sia dentro che fuori dal campo come i grandi argentini della storia nerazzurra.