Lionel Messi lascerà il PSG: l’annuncio ufficiale non lascia più dubbi

Il futuro di Lionel Messi con la maglia del Paris Saint-Germain non è destinato a durare ancora a lungo: le dichiarazioni ufficiali non lasciano spazio a fraintendimenti.

Il fuoriclasse argentino non è riuscito a replicare con la maglia dei parigini ciò che ha fatto vedere in tutta la sua carriera con la maglia del Barcellona.

Ormai non è più mistero il fatto che l’avventura di Lionel Messi con il PSG finirà prima del previsto. Nonostante una squadra formata da grandi campioni come Di Maria, Neymar e Mbappé, i francesi sono reduci da una stagione deludente soprattutto in campo europeo. L’eliminazione agli ottavi di finale contro il Real Madrid ha gettato malumore nell’ambiente con i tifosi che non hanno risparmiato fischi per nessuno.

Uno dei più colpiti è stata sicuramente la Pulce, ritenuta colpevole di non aver inciso come tutti si aspettavano. Messi infatti ha messo a segno solamente undici gol in tutta l’annata, troppo pochi rispetto a quello a cui aveva abituato con la maglia del Barcellona. Il PSG non ha voluto perdere tempo e ha deciso di sostituire prima il direttore sportivo e poi l’allenatore. A Leonardo e Pochettino sono subentrati Campos e Galtier.

I parigini vogliono intraprendere un’altra strada rispetto al passato e Messi potrebbe essere il primo di una lista di epurati eccellenti. Poco male per il fenomeno argentino, che non si è mai veramente ambientato in Francia e a cui non dispiacerebbe cambiare aria. Per il suo futuro si è parlato tanto di MLS, con l’Inter Miami di Beckham pronto a regalargli un’accoglienza da re. Non è però l’unica soluzione, visto che c’è qualcun altro pronto ad approfittare della situazione.

La dichiarazione non è casuale: ecco cosa c’è sotto

A parlare del futuro di Messi non è uno qualunque, ma un personaggio molto influente nel mondo del calcio. Le sue dichiarazioni non sono rilasciate a caso, ma hanno un obiettivo molto preciso che può far sognare i tifosi. Si tratta del presidente del Barcellona Joan Laporta, che ha detto: “Credo, spero e mi auguro che il capitolo di Messi qui non sia ancora finito”.

Il numero uno blaugrana ha poi continuato: “Penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato”. Parole forti che confermano la volontà di Xavi di riportare il fuoriclasse argentino dove tutto ha avuto inizio e si è compiuto. La coppia con Lewandowski sarebbe di diritto una delle più forti del mondo e candiderebbe il Barcellona come una delle favorite per la vittoria della prossima Champions League.

La tifoseria catalana aspetta e spera che il sogno si possa avverare. Ritornare per vincere rappresenterebbe per Messi una grande motivazione per gli ultimi anni della sua gloriosa carriera.