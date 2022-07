Francesco Totti e Ilary Blasi al capolinea: il comunicato shock spiazza i fan

Francesco Totti e Ilary Blasi al capolinea, arriva il comunicato shock che spiazza i fan. Spuntano anche l’orario e tutti i dettagli.

La coppia romana rappresenta da quasi venti anni una delle più emblematiche della televisione e del mondo del gossip italiano. Questo soprattutto alla luce della popolarità e dell’importanza dello storico numero 10 giallorosso, recente protagonista di una Serie Tv Sky in cui, oltre che alle vicende riguardanti la sua attività di calciatore, si è parlato anche dei retroscena più e meno intimi legati al rapporto con l’ormai non meno nota show girl.

Tanti i momenti condivisi da entrambi e che hanno portato Francesco e Ilary ad essere anche parte delle nostre vite, alla luce dei rumors, delle paparazzate o dei tanti altri momenti condivisi pubblicamente da entrambi. Nella mente dei tifosi della Roma, ad esempio, c’è ancora in mente la scena dell’esultanza del Capitano nel derby vinto contro la Lazio e caratterizzata dalla corsa sotto la Tribuna Montemario con tanto di esposizione di una canottiera recitante la scritta “6 UNICA“.

A ciò si aggiunga il parto emulato da Totti pochi giorni dopo la notizia della pregnanza della amata velina e i tanti altri bei momenti da loro condivisi anche con noi, tifosi o semplici amanti di una coppia che ha rappresentato per tempo una delle più note del recente passato mediatico italiano. Si pensi, ancora, ad esempio, alla lettera di addio del capitano, letta con commozione in presenza di una Blasi da lui sempre definita come pilastro e colonna portante della propria vita, faro e guida per una carriera gloriosa e per la gestione anche dei momenti più delicati passati in campo e non solo.

Francesco Totti e Ilary Blasi al capolinea: arriva l’annuncio e spunta l’orario

Nella vita, così come nel calcio e ogni cosa che riguardi ciò che sia sottoposto all’azione imperturbabile del tempo, tutto può cambiare, peggiorando o migliorando ma anche svanendo definitivamente. La televisione italiana e, più in generale, il gossip del nostro Paese e non solo ci hanno spesso restituito separazioni cui nessuno sembrava essere abituato e che mai sarebbero potute sembrare possibili.

Negli stessi giorni in cui su Instagram e altri social non si fa che parlare, in ambito di cronaca rosa, del ritorno di Stefano de Martino con Belen Rodriguez, protagonisti di una delle tante storie tipicamente caratterizzanti la vita amorosa dei Vip del nostro Paese, emerge il clamoroso dettaglio su Totti e Ilary Blasi, sui quali in questi minuti è arrivato il clamoroso annuncio circa la separazione dei due.

Di quest’ultima, in realtà, si era iniziato a dire già qualche tempo fa, in seguito ad un’indiscrezione di Dagospia che aveva rappresentato una sorta di fulmine a ciel sereno per chi, dall’esterno, avesse sempre visto alla coppia come inseparabile. Le tante voci di quei giorni furono prontamente smentite, a partire da alcuni scatti sornioni della mamma di Cristian, Isabel e Chanel, cui fecero seguito le dichiarazioni su Instagram dello stesso Francesco che chiese ai media di portare rispetto e non favorire la diffusione di voci infondate e in grado di lenire la serenità della propria famiglia.

Pace fatta e fake news messe prontamente a tacere, secondo molti. In realtà, quella che sembrava essere una semplice bufala o, se preferite, errata ricostruzione giornalistica, era basata su verità emerse proprio in queste ore. In attesa di dettagli su possibili cause o ingerenze esterne alla coppia (si era detto, ad esempio, che in quei mesi Totti fosse stato visto allo stadio con una nuova compagna di vita) ci limitiamo qui a riportare gli ultimi e più che clamorosi aggiornamenti.

Separazione Totti e Ilary Blasi: spunta la data e l’ora del COMUNICATO UFFICIALE

A circa 17 anni da quel matrimonio iniziato nel giugno 2005, Francesco Totti e Ilary Blasi si separeranno, mettendo definitivamente fine non solo alla propria relazione ma anche a tutte quelle voci che avevano iniziato a circolare qualche mese fa e che, dopo essere state messe a tacere, sono nuovamente emerse.

Più che un fondo di verità, a quel tempo, c’era e nelle prossime ore dovrebbe arrivare una sorta di annuncio ufficiale, per dirla con un’espressione di solito utilizzata per gli acquisti di mercato.

La chiusura del loro amore sarà infatti annunciata con un comunicato congiunto, previsto per le ore 19 di data odierna, lunedì 11 luglio, potenzialmente storica e di ripristino per Francesco e Ilary e di un amore che, per l’ennesima volta, dimostra di poter svanire anche quando dall’esterno sembri tutt’altro.