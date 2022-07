Lotito apre le porte al calciatore: la condizione è una sola

La Lazio si muove sul mercato: il presidente Claudio Lotito apre le porte ad un nuovo rinforzo per accontentare Sarri.

Il club biancoceleste è alla ricerca di rinforzi da regalare all’allenatore. La dirigenza è pronta ad effettuare uno sforzo: nuovo acquisto ad un passo.

La Lazio è reduce da una buona stagione, la prima di Sarri al comando in panchina. La squadra ha chiuso il campionato al quinto posto in campionato: nonostante alcune difficoltà iniziali legate al passaggio dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3, i biancocelesti hanno saputo reagire conquistando la qualificazione alla prossima Europa League.

Ora l’obiettivo è alzare l’asticella per rendere ancor più competitiva la squadra in Italia ed in Europa: per questo motivo, ci saranno importanti interventi sul mercato.

La strategia è ben definita: gli obiettivi sono chiari ed il presidente Lotito si è esposto pubblicamente.

Affare ormai chiuso: Lotito decisivo per il sì definitivo

La Lazio è al lavoro per rinforzare la squadra. I biancocelesti si sono già mossi attivamente sul mercato portando a Roma alcuni nuovi rinforzi: Marcos Antonio, Cancellieri, Gila e Casale sono trattative già chiuse.

Una forte necessità riguarda la porta: dopo gli addii di Strakosha e Reina, mancano primo e secondo portiere. I nomi sul tavolo sono quelli di Vicario, Maximiano, Sirigu, Carnesecchi e Provedel.

Il presidente Lotito, però, si è esposto pubblicamente ammettendo di aver promesso a Sarri anche due difensori oltre ai portieri. La coppia centrale Luiz Felipe-Acerbi, infatti, non vestirà più la maglia della Lazio: il primo ha lasciato a parametro zero, mentre il secondo ha chiesto la cessione dopo i problemi ambientali accusati durante la passata stagione.

Il primo è già arrivato (Casale), mentre per il secondo mancano pochissimi dettagli: si tratta di Alessio Romagnoli.

Il centrale si è liberato dal Milan a parametro zero ed è in attesa di una nuova avventura. Cresciuto nel vivaio della Roma, con cui ha anche esordito in prima squadra, non ha mai nascosto il proprio tifo per la Lazio. Quest’estate vorrebbe realizzare il sogno di giocare per la squadra del suo cuore, ma Lotito ha espresso un concetto molto chiaro: si può fare solo a determinate condizioni. I primi contatti, infatti, non sono stati positivi, ma ora si sta giungendo ad una conclusione.

L’affare, comunque, è alle battute finali. Secondo alcune indiscrezioni, è stato proprio il presidente biancoceleste a sbloccare la trattativa. Le parti hanno raggiunto un’intesa per un quinquennale da €3.5 milioni annui bonus compresi. L’ufficialità è attesa a brevissimo: Romagnoli sarà un nuovo difensore della Lazio.