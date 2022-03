Pogba, pesante stoccata alla Juve: parole che fanno discutere

Il centrocampista francese dello United è tornato a parlare del suo futuro, rilasciando dichiarazioni decisamente pesanti nei confronti della sua ex squadra.

Con ogni probabilità Paul Pogba lascerà il Manchester United la prossima stagione. Il suo contratto con i Red Devils scade il prossimo giugno e il francese sarà libero di accordarsi con la sua prossima squadra.

Uno scenario che in quel di Manchester hanno già vissuto qualche anno fa, quando nel 2012 il centrocampista si trasferì a zero alla Juventus, prima ancora di esordire con i Red Devils, nel cui settore giovanile era cresciuto.

A Torino, cresciuto con giocatori del calibro di Pirlo, Vidal e Marchisio, si è affermato come uno dei centrocampisti più forti del panorama mondiale, tanto che lo United ha speso la bellezza di 105 milioni di euro per riportarlo a casa nel 2016.

Il ritorno all’Old Trafford non ha però giovato a Pogba, che forse non è mai tornato ai livelli della Juventus, mostrando solo sprazzi della grande qualità e tecnica che aveva fatto vedere nell’avventura vissuta in bianconero.

Sono solo due i trofei sollevati dal suo ritorno al Manchester United, una Coppa di Lega ed una Europa League, entrambi nel 2017 ed entrambi con José Mourinho. Nella finale contro l’Ajax aveva anche aperto le marcature al 18′, prima del gol del 2-0 definitivo di Mkhitaryan, che consegnò la sua seconda Europa League allo Special One, dopo quella conquistata col Porto nel 2003.

Che stoccata alla Juventus: tifosi innervositi dalle sue parole

Sono ormai 5 anni che lo United non riesce a vincere un trofeo, motivo per cui Pogba non è per nulla soddisfatto della sua situazione. La mancanza di titoli però è un problema anche per la sua contendente numero 1, cioè proprio quella Juventus che lo ha reso grande. La frase di Pogba è infatti emblematica: “Voglio vincere titoli, giocare per qualcosa”.

Questo potrebbe tagliar fuori la Juventus dalle trattative, dato che dopo l’ennesimo fallimento europeo, i bianconeri devono tentare di ricostruire una rosa che ha disputato una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Se l’accesso alla prossima Champions League sembra ormai conquistato, questo potrebbe non bastare al francese, che spera di arrivare in una squadra pronta a vincere titoli fin da subito.

La ricostruzione della Juventus sarà difficilmente completata il prossimo anno, dato che i bianconeri perderanno anche Dybala a zero e a breve anche Chiellini sarà costretto dall’età ad appendere gli scarpini al chiodo. Pogba vuole altro, e chissà che non possa trovarlo sempre in Italia, magari in altre squadre storiche come Inter e Milan, che piano piano stanno tornando agli antichi fasti. Staremo a vedere.