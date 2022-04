Tragico lutto per il Napoli: sofferto addio al calciatore

By

Momento di grande dolore per i tifosi del Napoli che, in queste ore, si sono stretti in un messaggio di addio ad un noto calciatore venuto a mancare all’improvviso. Ecco di chi si tratta.

Sono stati giorni davvero complicati per i tifosi del Napoli che hanno seguito la vicenda con il fiato sospeso, in attesa di poter leggere finalmente una notizia positiva nel bel mezzo di un dramma il cui epilogo, purtroppo, sembrava essere già definito.

Una nota stella de calcio internazionale si è spenta all’improvviso, così come confermato dalla stampa nel corso delle ultime ore. Un addio sofferto che sta dominando le pagine di cronaca in tutto il mondo.

Addio alla stella del calcio italiano

Come abbiamo avito modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in questi ultimi giorni ci sono state le notizie riguardanti le gravi condizioni di salute di Freddy Ricon, calciatore del Napoli negli anni 90’ vittima di un incidente stradale.

Secondo quanto reso noto dalla stampa internazionale, il tutto si è successo quando Rincon si trovava nella città di Calì nei pressi dello stadio Pascual Guerrero, qui dove la sua auto si è scontrata violentemente contro un autobus.

Il messaggio di cordoglio del Napoli

Freddy Rincon, il quale versava già in condizioni disperate, purtroppo non ce l’ha fatta, deceduto a seguito delle gravi ferite riportate a causa dell’incidente stradale.

A manifestare tutto il suo cordoglio per la famiglia e profondo dolore per la scomparsa è stata anche la società calcistica del Napoli che, solo poche ore fa, nel loro canale Twitter ufficiale ha scritto e condiviso il seguente messaggio diretto ai tifosi e la famiglia del compianto Ricon: “La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95”.