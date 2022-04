Chelsea in vendita? Spunta verità shock: Abramovich resterà alla guida del club

Si vocifera ormai da tempo della vendita del Chelsea, ma nelle ultime ore è spuntata una verità shock: ecco il dettaglio che consentirà ad Abramovich di restare alla guida del club.

Da settimane è ufficiale l’interdizione di Abramovich alla guida del Chelsea, ma una novità dimostra come l’oligarca russa possa continuare ad avere stretti legami con il club londinese: ecco il retroscena.

In casa Chelsea il clima è instabile per via dell’addio di Abramovich. Il club londinese sta sondando il nuovo presidente, ma la situazione non è ancora definita. Una novità, inoltre, ha fatto intendere come l’oligarca russo possa avere ancora legami forti con la squadra.

Chelsea, la situazione dopo l’addio di Abramovich

L’addio dell’oligarca russo ha generato instabilità nel club inglese. In primis, il Chelsea si è ritrovato ad affrontare una crisi finanziaria senza precedenti per via del congelamento dei beni del patron russo, che ha colpito ogni aspetto. Dall’impossibilità di acquistare i biglietti per le partite casalinghe di Premier League al non poter effettuare alcuna transizione economica.

A fine stagione bisognerà tirare le somme e decidere su quale strada indirizzare il futuro del club. Sono tanti i nomi sondati per la presidenza, ma attualmente una decisione definitiva non è stata ancora presa.

Il dettaglio clamoroso che fa tremare gli investitori: dietro c’è sempre lui

Il rebus in casa Chelsea riguarda il futuro di Marina Granovskaia: la dirigente protagonista delle trattative dei Blues degli ultimi anni. La sua continuità nel club londinese sarebbe molto importante per gli acquirenti futuri.

Tuttavia, la sua vicinanza e il suo rapporto stretto con Abramovich sarebbero un ostacolo, in quanto a Stamford Bridge potrebbe continuare ad esserci in parte lo zampino del magnate russo, che potrebbe clamorosamente avere ancora voce in capitolo nel club.

Alla dirigente russa sarebbe consentita la permanenza a due condizioni: cessare i rapporti con l’ex presidente russo ed evitare di fornire consulenze in Russia e paesi affini. L’obiettivo sarebbe scongiurare ogni possibile consulenza che le due personalità russe potrebbe intrattenere con il pretesto del calcio. Il Chelsea spera di poter contare ancora su Marina Granovskaia, in quanto negli anni si è distinta per la sua professionalità e per il suo fiuto per gli affari, che hanno giovato il club londinese.