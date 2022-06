Tutti contro Piqué: l’ex fidanzata ha rilasciato delle dichiarazioni sconvolgenti sull’ex di Shakira

Continua a tenere banco la fine della lunga storia d’amore tra Shakira e Gerard Piqué, a seguito della quale a rompere il silenzio è stata anche l’ex fidanzata del portiere attraverso la sua pagina Instagram.

I magazine di cronaca rosa internazionale in questi ultimi giorni non fanno altro che parlare e raccontare vari retroscena che riguardano la fine della storia d’amore tra Shakira e Piqué, una love story cominciata nel 2010 e che ha permesso entrambi di diventare genitori per ben due volte.

Un addio che ha intristito particolarmente fan che nella coppia vedeva un simbolo dell’amore puro lontano dai riflettori dei media, considerando il modo in cui entrambi avevano sempre cercato di proteggere la loro famiglia e la privacy dei due figli.

L’ex compagna di Piqué tuona sui social

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Shakira nei giorni scorsi annunciato ufficializzato la fine della relazione con Gerard Piqué chiedendo quanto più possibile riserbo e rispetto della privacy per tutta la sua famiglia.

A oggi secondo vari rumors le motivazioni riguardanti la fine della loro relazione sono da ricondursi ad un tradimento che il portiere avrebbe messo in atto nei confronti di Shakira, la quale avrebbe scoperto il compagno attraverso delle indagini realizzate da un investigatore privato per lei. Un tradimento che l’artista non è riuscita a perdonare e sul quale ha deciso di esprimersi anche l’ex compagna del portiere attraverso i social network

“Rimarrete delusi…”

Recentemente l’attenzione dei medi è stata concentrata anche su Núria Tomás, ex compagna di Gerard Piqué e che recentemente annunciato l’uscita della sua doc serie incentrata sul modo in cui è riuscita a conquistare il successo nel campo della moda.

Un annuncio arrivato con un tempismo per certi versi perfetto, ma che al tempo stesso ha fatto sì che pari giornalisti che dessero alla Tomás di rilasciare delle dichiarazioni proprio su Piqué in un momento così delicato per il gossip. La modella, però ha subito risposto così attraverso i social network: “Ai 16.000 follower che sono arrivati in queste settimane, dico che se seguite questo account perché vi hanno fatto credere che ho fatto una serie in cui parlo di una relazione che ho avuto 12 anni fa, beh allora rimarrete delusi. Se state cercando pettegolezzi o altro, non ce ne sono. Sì, è coinciso tutto con la notizia del mio ex compagno che nemmeno sapevo che si fosse separato… questo era uno dei miei progetti che avevo in programma”.