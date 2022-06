Bremer decide di parlare chiaro: il futuro del difensore non ha più dubbi, è incredibile!

Gleison Bremer, difensore centrale del Torino, si è aperto a delle dichiarazioni che non lasciano dubbi sul suo futuro.

Intervistato dal programma brasiliano Resenha ESPN, il forte difensore dei granata ha deciso quello che sarà il suo futuro.

Il classe ’97 ha giocato quest’anno una stagione formidabile, sicuramente quella della sua consacrazione, tanto che è stato eletto miglior difensore del campionato di Serie A per la stagione appena conclusa, seguendo a gente come Koulibaly, De Vrij e Romero.

Bremer è stato portato in Italia proprio dai granata nel 2018 dall’Atletico Mineiro per circa 6 milioni di euro. Dopo 110 presenze e 13 gol con i piemontesi il suo prezzo è salito moltissimo e ora si aggira sui 40 milioni di euro.

Molti si chiedono quale sarà il futuro del centrale brasiliano dato che le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni di tantissimi top club europei, e uno di questi è l’Inter, che ha individuato nel venticinquenne il sostituto ideale di uno tra De Vrij e Skriniar, che probabilmente verranno ceduti per fare cassa e permettere ai nerazzurri di arrivare alla coppia Lukaku-Dybala. Insieme all’Inter sulle tracce del brasiliano c’è anche l’altra squadra milanese, il Milan campione d’Italia, che vorrebbe costruire una coppia di grande livello con Tomori.

“Ho preso la mia decisione”

Nell’intervista rilasciata al programma brasiliano, Bremer ha svelato quello che sarà il suo futuro: “Già l’anno scorso volevo andare via ma Juric mi ha convinto a restare. Tutti sanno che voglio giocare in Champions League e in Nazionale, mi devo misurare con un livello più alto. Il mio addio al Torino è solo una questione di tempo, sto valutando alcune proposte ma certamente la prossima stagione non sarò al Torino”. Sono queste le parole del centrale difensivo. Parole che ai tifosi granata non faranno sicuramente piacere.

Non c’è ancora certezza su quello che sarà il suo prossimo club, ma sicuramente Bremer è intenzionato a prendere in considerazione il trasferimento ad un club che l’anno prossimo disputerà la Champions.

Bremer apre anche uno spiraglio riguardo la nazionale: “Il mio sogno è quello di giocare con la Seleção, ma se dovesse chiamarmi l’Italia accetterei senza problemi. Sono molto legato a questo paese, mi ha accolto benissimo”. Tempo fa infatti la moglie di Gleison, l’italiana Deborah Claudino, aveva avviato le pratiche per permettere a Mancini di convocare il difensore, in base proprio alla cittadinanza della consorte. Chissà che un domani non riusciremo a vederlo con indosso la maglia azzurra.